Военно-медицинский центр Северного региона увеличивает количество отделений

В гости к военным врачам пришли член Общественного совета при Министерстве обороны Украины, председатель Всеукраинской общественной организации имени Николая Пирогова полковник медслужбы в отставке Александр Малыш, председатель Харьковского областного союза ветеранов Украины Анатолий Хиневич, председатель Харьковской областной общественной организации «Харьковский областной комитет ветеранов военной службы – участников холодной войны» полковник в отставке Алексей Гончаренко и другие.

– Сразу же замечу, что наш Военно-медицинский клинический центр Северного региона и дальше будет существовать и развиваться. Мы на 100% укомплектованы медпрепаратами и необходимой аппаратурой. Вместо сокращения мы, наоборот, вскоре будем открывать новое отделение сестринского ухода, где будут обслуживаться одинокие военные или малообеспеченные граждане, у которых дома нет надлежащих условий для амбулаторного лечения. Считаю, что это будет важным шагом вперед в плане выполнения социальных реформ, – сообщил начальник ВМКЦ полковник медицинской службы Виктор Полищук.

Кроме увеличения количества структурных подразделений медицинского центра, в числе своих побед военные врачи называют расширение круга пациентов. Последнее станет возможным за счет заведения медицинских карт в ВМКЦ на действующих и бывших работников Государственной пограничной службы Украины, Внутренних войск МВД и других силовых структур.

– Если в прошлом году у нас стационарно пролечились более 9 тысяч человек, то в этом году за счет новых пациентов мы планируем довести этот показатель до 12 тысяч. Вместе с этим все начальники клиник и отделений работают над улучшением условий лечения, обеспечивают комфорт в палатах и диагностических кабинетах, – пояснил начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона.

Залогом внедрения всех новшеств офицер назвал увеличение круга медицинских услуг на платной основе для гражданских пациентов, которые наполняют специальный фонд учреждения. Если в 2012 году на специальный счет ВМКЦ поступило более 5 миллионов гривен, то в этом году военные врачи ориентируются уже на 7 миллионов гривен. Все поступления пойдут на закупку нового современного оборудования, обеспечение воинских частей, подчиненных ВМКЦ, эффективными медпрепаратами и т.д.

После общения на актуальные темы ветераны совместно с военными рассмотрели план основных мероприятий по празднованию 140-летия со дня создания Военно-медицинского клинического центра Северного региона.

Справка. Военно-медицинский клинический центр Северного региона был основан в 1873 году, как Харьковский военный госпиталь первого класса.

В настоящее время военная организация состоит из 9 клиник и 6 отдельных отделений, а также 65-го Военно-мобильного госпиталя. Свои обязанности в ВМКЦ выполняют около 120 врачей, из которых: 4 кандидата медицинских наук, 47 врачей высшей категории, еще 21 врач имеет первую квалификационную категорию, а 9 – вторую квалификационную категорию.

Командование ВМКЦ координирует деятельность 4-х военных госпиталей и более 20 медицинских подразделений строевых военных частей, которые дислоцированы на территории шести областей, а именно: Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой и Луганской.

Одновременно в ВМКЦ могут стационарно лечиться до 500 человек.