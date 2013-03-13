Военных медиков сократят пропорционально численности Вооруженных Сил Украины

Количество военных медиков и медицинских учреждений, необходимых для оказания медицинской помощи военнослужащим, работникам и военным пенсионерам сократят пропорционально сокращению численности самих Вооруженных Сил до 2017 года, - сегодня, 13 марта об этом во время "круглого стола" в ИА УНИАН заявил временно исполняющий обязанности вязки директора Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины полковник Игорь Данильчук.

- Сейчас Вооруженные Силы Украины насчитывают около 180 тысяч человек. По окончании 2017 года, согласно Государственной программе реформирования и развития Вооруженных Сил, их численность составит 115 тысяч. Только в Военно-медицинском департаменте сейчас работает 11 500 человек. Поэтому, если пересчитать, сколько их нужно на 115 тысяч, то ориентировочно это будет цифра около 7,5 тысяч военных медиков за счет оптимизации численности, - подчеркнул полковник Игорь Данильчук.

- Вместе Государственная концепция реформирования и развития Вооруженных Сил Украины пока не утверждена, поэтому это всего лишь предварительные расчеты, - отметил полковник Игорь Данильчук.

Он также сообщил, что оптимизация коснется и военных медицинских учреждений, персонал которых насчитывает до 150 человек. Поскольку некоторые из них обслуживают менее 100 пациентов в год, а их содержание требует значительных средств из государственного бюджета.

- Уже были обращения к общественным организациям относительно некоторых военных госпиталей в Украине. Сегодня население беспокоит дальнейшая судьба военных лечебных учреждений, что в Луцке и Ивано-Франковске. Их сокращено не будет! Я вас уверяю! В дальнейшем их будет оптимизирована в дневные стационары. Также планируется реформировать военные госпитали в Староконстантинове, Новоград-Волынском, Запорожье и смт.Черкаське, что на Днепропетровщине.

Временно исполняющий обязанности директора военно-медицинского департамента Минобороны отметил, что неподалеку от этих медучреждений есть большие военные госпитали, поэтому это не должно вызывать напряжения среди военнослужащих и ветеранов ВС Украины.

В завершение "круглого стола" полковник Игорь Данильчук заверил присутствующих, что ситуация с военно-медицинского клинического центра Центрального региона, в Киеве решится в ближайшее время:

- Я хочу обратиться ко всем главам областных государственных администраций в процессе оптимизации численности военных лечебных учреждений не будет нарушена ни одна конституционная норма о предоставлении медицинской помощи пенсионерам Вооруженных Сил Украины, - заверил Игорь Данильчук.