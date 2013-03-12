Артиллеристы 8-го армейского корпуса выполняют боевые стрельбы из "Града"

- До боевых стрельб привлекаются не только артиллеристы 1-й отдельной танковой бригады. Офицеры 30-й отдельной механизированной бригады уже сдали экзамен с полевой выучки с боевой стрельбой, следующий в очереди 27-й реактивный полк, который дислоцируется в г. Сумы, - сообщил начальник артиллерии 8-го армейского корпуса полковник Валерий Марцеха.

В состав экипажей, участвующих в проведении боевых стрельб, привлечены как солдаты срочной службы, так и военнослужащие-контрактники.

- Кстати, все контрактники уже имеют опыт боевых стрельб и прошли доподготовку по своим специальностям в учебных центрах, - отметил командир реактивного артиллерийского дивизиона подполковник Сергей Гончарук.

Стоит отметить, что подразделение, вовлеченное в боевые работы, было сформировано только в январе этого года. Военные выполнили нормативы по боевой подготовке на контрольных и контрольно-комплексных занятиях и получили допуск к боевой стрельбе с оценкой "хорошо".