В Минобороны назвали провокацией сообщения о бегстве дельфинов из центра ВС Украины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны, 11 марта 2013 некоторые отечественные и зарубежные СМИ распространили информацию о том, что 24 февраля 2013 акваторию воинской части, которая принадлежит Научно-исследовательскому центру Вооруженных Сил Украины "Государственный океанариум", во время проведения учений оставили три дельфина.

Департамент прессы и информации Министерства обороны Украины уполномочен заявить, что распространенная информация не соответствует действительности.

По данным оперативного дежурного штаба Главного управления Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины, в воскресенье, 24 февраля 2013 года, на территории Научно-исследовательского центра вообще не проводилось никаких учений, а сами дельфины акваторию воинской части не оставляли.

Департамент прессы и информации Министерства обороны Украины обращает внимание журналистов на то, что "рапорт" о ЧП за подписью якобы директора НИЦ ВС Украины "Государственный океанариум" Анатолия Горбачева, который был разослан вместе с этой "сенсационной новостью", является грубо сфабрикованной фальшивкой.

Следовательно, распространенную информацию о побеге животных можно считать ничем иным как грубой провокацией.

По состоянию на 12 марта 2013 все животные, которые находятся в штате Научно-исследовательского центра Вооруженных Сил Украины "Государственный океанариум" (а это шесть дельфинов и один сивуч), находятся в своих вольерах и в зимнем бассейне.

Стоит отметить, что Научно-исследовательский центр Вооруженных Сил Украины "Государственный океанариум" не впервые становится объектом пристального внимания со стороны масс-медиа. Несмотря на это, Департамент прессы и информации Министерства обороны Украины призывает журналистов использовать исключительно проверенную информацию из официальных источников.

Также обращаемся к средствам массовой информации, которые обнародовали неподтвержденную информацию о бегстве дельфинов из Научно-исследовательского центра ВС Украины "Государственный океанариум", с просьбой ее опровергнуть.