Украинские и белорусские военные обсудили перспективы сотрудничества

Украинскую военную делегацию возглавлял начальник оперативного управления – заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил (ВС ВС) Украины генерал-майор Виктор Гамора. Иностранную делегацию представлял начальник штаба – первый заместитель начальника авиации управления авиации военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь полковник Георгий Кудрявцев.

Целью встречи стало проведение конференции на тему разработки концепции тактического учения дежурных сил обеих стран по противовоздушной обороне, которое запланировано на 2013 год.

Делегации обменялись опытом в вопросах обеспечения безопасности в воздушном пространстве и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Представители делегаций рассмотрели предложения по организационным вопросам проведения мероприятий (сроков, формата, места проведения), которые необходимо спланировать для дальнейшей подготовки и проведения обучения.

Визит иностранной военной делегации военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь в Украину продлится до 6 марта.