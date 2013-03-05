Украинские вооруженные силы обещают разгрузить от второстепенных задач

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны, первый заместитель главы оборонного ведомства проинформировал представителей СМИ о ходе реформирования Вооруженных Сил Украины и ответил на их вопросы.

- Президент Украины - Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, высшие органы законодательной и исполнительной власти уделяют повышенное внимание Вооруженным Силам Украины, их боевом и техническом потенциала. В конце прошлого года было завершено формирование пакета стратегических документов в оборонной сфере государства. На их основе в Минобороны идет работа над Государственной комплексной программой реформирования и развития Вооруженных Сил Украины на период до 2017 года, - сообщил Александр Олейник.

Первый заместитель Министра обороны Украины отметил, что проект этой госпрограммы был согласован во время расширенного заседания Коллегии Министерства обороны Украины, и в апреле он будет передан для рассмотрения и утверждения в Кабинет Министров Украины.

- В стратегических документах государства отмечается необходимость приведения Вооруженных Сил Украины к оптимальной численности. Исходя из этого, в течение последующих лет структуру и количественный состав Вооруженных Сил будет реорганизована. Мы высвободим Вооруженные Силы Украины от значительного количества подразделений, которые не влияют на боевую готовность. Будут приведены в соответствие количество воинских частей Вооруженных Сил Украины, которые занимаются боевой подготовкой и частей обеспечения. Это даст нам большой дополнительный ресурс для обеспечения мероприятий реформирования, повышения уровня боевой готовности воинских частей боевого состава, Вооруженные Силы будет значительно разгружена от выполнения второстепенных задач, - отметил Александр Олейник.

Он добавил, что в ходе организационных мероприятий будет проводиться работа по улучшению качественного состава Вооруженных Сил Украины. В военные части, которые остаются в составе Вооруженных Сил, будут назначаться только лучшие военнослужащие и выпускники высших военных учебных заведений.

- Приоритет будет предоставляться военнослужащим, которые свободно владеют иностранными языками, имеют оперативно-стратегический или оперативно-тактический уровень военного образования, высокий уровень профессиональной подготовки, уровень квалификации не ниже 2-го класса, научные степени и ученые звания, опыт службы в составе национальных контингентов и многонациональных органов военного управления, являются участниками боевых действий, - подчеркнул Александр Олейник.