Общественные приемные Минобороны в регионах оказались эффективными

Об этом заявил первый заместитель Министра обороны Украины Александр Олейник во время пресс-конференции в Кабинете Министров Украины.

– Работа региональных общественных приемных Министра обороны Украины, которые с начала прошлого месяца работают в пяти городах Украины, позволяет нам быстрее и качественнее реагировать на обращения граждан. Теперь людям не нужно ехать в Киев, чтобы эффективно решить свои насущные вопросы, – отметил он.

Первый заместитель главы оборонного ведомства сообщил, что в региональных приемных граждане могут получить бесплатную профессиональную юридическую консультацию, здесь им подскажут, как правильно оформить необходимые документы. Главное внимание при этом – военнослужащим, военным пенсионерам и членам их семей.

– За месяц работы региональные общественные приемные доказали свою эффективность на практике, приняв большое количество граждан. До конца года их количество будет увеличено, – отметил Александр Олейник.