В Минобороны пообещали сделать реформирование армии максимально безболезненным

Об этом заявил первый заместитель Министра обороны Украины Александр Олейник в ходе пресс-конференции в Доме Правительства.

Первый заместитель главы оборонного ведомства сообщил, что сегодня в Министерстве обороны Украины проработан проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно социальной защиты военнослужащих, увольняемых со службы в связи с реформированием Вооруженных Сил Украины".

- Законопроектом предусматривается усилить социальную защиту этой категории военнослужащих по обеспечению жильем, выплаты пособия при увольнении и пенсионного обеспечения. Сейчас этот документ проходит согласование в центральных органах исполнительной власти, - отметил Александр Олейник.

Первый заместитель Министра обороны Украины рассказал, что законопроектом предлагаются изменения относительно назначения пенсий военнослужащим. Лицам, которым на момент освобождения исполнилось 45 лет, предусмотрено уменьшение выслуги лет с 20 до 15 лет с выплатой пенсии в размере 40% денежного обеспечения. Кроме того, военнослужащим, уволенным в связи с организационными мероприятиями, предусмотрена выплата единовременного денежного пособия в размере 50% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы.

- Таким образом мы обеспечим, чтобы переход Вооруженных Сил Украины на новую структуру происходил максимально безболезненно, с сохранением положительного морально-психологического состояния среди военнослужащих и лучших кадров для армии, - отметил Александр Олейник.