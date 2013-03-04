Олейник: Избыточное военное имущество будет реализовываться честно и прозрачно

- Особое внимание в стратегических государственных документах в сфере обороны обращается на поднятие престижа военной службы, имиджа Вооруженных Сил. Это неразрывно связано с повышением социального статуса защитников Отечества. Сегодня в Министерстве обороны Украины эта работа осуществляется путем увеличения денежного обеспечения военнослужащих, обеспечения их жильем, - отметил он.

Первый заместитель главы оборонного ведомства проинформировал, что в Министерстве обороны Украины разрабатывается механизм решения жилищной проблемы военнослужащих путем использования земель обороны. Его внедрение требует, в том числе, внесение изменений в законодательство Украины.

- Прорабатывается перечень земельных участков военных городков, застройка которых позволит получить жилье без привлечения средств государственного бюджета. Планируется на законодательном уровне урегулировать механизм реализации недвижимого военного имущества вместе с земельными участками, на которых оно расположено, - отметил он.

Александр Олейник рассказал, что в Министерстве обороны Украины проработан проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования механизма использования земель обороны", который нормирует процедуры отчуждения объектов недвижимого военного имущества вместе с земельными участками государственной формы собственности. Сейчас он проходит рассмотрение в центральных органах исполнительной власти.

- Все имущество будет реализовываться честно и прозрачно, через продажу на публичных аукционах. Средства от реализации будут направлены на финансирование программ реформирования и развития Вооруженных Сил Украины, строительство и приобретение жилья, выплату военнослужащим денежной компенсации за неполученное жилье, решения других социальных проблем, - отметил первый заместитель главы оборонного ведомства.