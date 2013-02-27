Герою Украины Евгению Березняку исполнилось 99 лет

Его биография - наверное лучший пример для военно-патриотического воспитания далеко не одного поколения. Жизненных историй Евгения Степановича хватило не на одну историческую и художественную книгу, и даже на киноленту, увековечившую подвиг героев-разведчиков. Им восхищались и продолжают восхищаться тысячи людей, среди которых - его ученики, студенты, слушатели, коллеги по работе и сослуживцы, ведь такого живого примера сочетание мужества, героизма, таланта, образованности, человечности не найти. Добродетели Евгения Степановича можно перечислять бесконечно, с этим согласится каждый, кому хотя бы раз в жизни посчастливилось общаться с этим незаурядным и чрезвычайно интересным человеком.

Наверное, именно поэтому ежегодно 25 февраля почтовый ящик буквально ломится от поздравительных писем и телеграмм, а дверь дома Евгения Степановича почти не закрывается с утра и до вечера, пропуская многочисленных желающих лично выразить ему свое почтение.

Традиционно в этом году Евгения Степановича Березняка поздравили представители бывшего и нынешнего руководства Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Всеукраинского общественного объединения "Объединение ветеранов разведки Украины", Фонда ветеранов военной разведки. Кроме разведчиков, пришли с поздравлениями к Е. С. Березняку вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул и председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов.

Помимо цветов и подарков в этот день уважаемый именинник получил многочисленные пожелания крепкого здоровья, благополучия, долголетия.

В годы войны Евгений Березняк возглавлял разведывательную группу под кодовым названием "Голос", которой удалось собрать и передать достоверную и полную информацию о планах минирования Кракова, вооружении и дислокации нацистских войск. Благодаря этому была сорвана военная операция гитлеровцев, запланированная на январь 1945 года.

Образ советского разведчика стал прототипом героя фильма "Майор Вихрь", снятого по мотивам произведения писателя Юлиана Семенова.

Генерал-майор в отставке Евгений Березняк является почетным гражданином Киева, Кракова, Днепропетровска. Кроме этого, Евгений Степанович - Герой Украины, почетный сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, почетный солдат Военно-дипломатической академии, почетный академик и профессор многих учебных заведений Украины, награжден высшими военными наградами Польши, многочисленными орденами, медалями и отличиями бывшего СССР, Украины, Российской Федерации и общественных организаций.