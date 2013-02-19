Во Львове состоялась онлайн-конференция с миротворцами в ДР Конго

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны, во Львове, в пресс-центре государственной телерадиокомпании «Львов» в первый раз состоялась онлайн видео-конференция представителей региональных СМИ и членов семей миротворцев с личным составом 18-го отдельного вертолетного отряда ВС Украины, выполняющих миротворческие задачи в составе Миссии ООН в Демократической Республике Конго.

Идея проведения этого мероприятия была предложена военными журналистами Регионального медиа-центра Министерства обороны Украины и получила поддержку украинского миротворческого персонала, который на данное время находится в африканской стране. Благодаря современным технологиям онлайн-связи участники мероприятия получили возможность не только услышать друг друга, но и увидеть тех, кто находился в этот момент в студиях.

На прямой связи с Львовом находились девять военнослужащих: начальник штаба – первый заместитель командира отдельного вертолетного отряда подполковник Владимир Галицкий, летчик-инспектор майор Александр Антоненко, офицер по вопросам религии подполковник Виктор Парандюк, помощник командира отряда по связям с СМИ майор Виктор Шубець, другие миротворцы.

Вопросы, которые интересовали представителей региональных изданий, касались условий жизни, службы и досуга украинских военных вертолетчиков.

Как рассказал подполковник Владимир Галицкий, в настоящий момент украинский миротворческий персонал территориально рассредоточен в трех районах ДР Конго, а основная часть контингента находится в базовом лагере вблизи города Гома. Часть военнослужащих и техники, в соответствии с поставленными миссией ООН задачами находятся в городе Буния и на аэродроме вблизи населенного пункта Букаву. Между местами дислокации украинских миротворцев настроены связь, что позволяет осуществлять оперативное управление силами и средствами контингента. Начальник штаба 18 отдельного вертолетного отряда также отметил, что украинские военные вертолетчики постоянно работают в активном режиме.

– Фактически, за три месяца выполнения задач в ДР Конго экипажи вертолетов Ми-24 второй ротации выполнили полторы сотни полетов по задаче Миссии ООН. Общий налет за это время составляет 173 часа 10 минут. Общее количество вылетов в активе украинских экипажей – 148! – сообщил начальник штаба – первый заместитель командира отдельного вертолетного отряда.

К тому же реализуется процесс постоянной боевой и военно-профессиональной подготовки военнослужащих. На отдых отводится один день в неделю – воскресенье.

– Наш распорядок дня ничем не отличается от типичного расписания работ и занятий в обычной воинской части Вооруженных Сил Украины, – сообщил начальник службы безопасности полетов подполковник Сергей Фарион. – Если же получаем задачу на осуществление вылетов, то летный и летно-технический персонал просыпается раньше – в четыре утра, чтобы с первыми лучами солнца поднять боевые машины в воздух.

Отношения с местным населением у украинских миротворцев хорошие. Местность, где дислоцируется украинский вертолетный отряд, достаточно густо заселена. А, в целом, в Конго проживает свыше 60 миллионов человек!

– Местные относятся к «голубым каскам» без агрессии, – говорит помощник командира отряда по связям с СМИ майор Виктор Шубець. –Присутствие иностранных военных конголезцы расценивают как необходимые гарантирование поддержания мира. Хорошие отношения у нас и с коллегами. Наша база расположена рядом с подразделениями голубых касок из других стран. Через дорогу – миротворцы из Уругвая. Совсем рядом – позиции военных из Индии и Марокко. Поэтому соседей хватает. Правда, общаемся все больше по вопросам службы. Времени на какие-то общие проекты в плане культурного обмена пока еще недостает. Хотя такие замыслы есть.

Едва ли не в первый раз среди личного состава отряда есть военный капеллан. Официально его должность звучит, как офицер по вопросам религии. Но кроме духовного звания, господин отец имеет и военный ранг – подполковник. К тому же, офицер по вопросам религии отряда подполковник Виктор Парандюк имеет и летный опыт.

– Работать в военной миротворческой миссии – чрезвычайно интересный опыт и для духовника, и для офицера. В условиях боевого ритма работы и службы люди раскрываются духовно и профессионально, – рассказывает он. – Кроме того, мы, как говорят, «всем миром» построили на территории базы храм. Регулярно проводим богослужения, которые посещают все желающие. Вместе с местными жителями, а большинство здесь протестанты по вероисповеданию, отмечали религиозные праздники. В частности, наше Рождество. А в городе Буния действует даже маленькая православная парафия, где вскоре ожидают приезд одного из иерархов нашей церкви. Духовная жизнь украинского миротворческого контингента является достаточно активной.

Журналисты также интересовались, какими являются климатические условия экваториальной африканской страны, как организовано питание наших военнослужащих. Со слов начальника медицинской службы майора медицинской службы Николай Малания, климатические условия в Конго немного напоминают нашу крымскую погоду. Правда, значительно больше влажности. К тому же, вокруг – экзотичная флора и фауна. Однако угроз жизни и здоровью украинских миротворцев она не несет. Конечно, есть насекомые, которые переносят возбудитель малярии, однако в контингенте давно научились осуществлять профилактику и принимать профилактические меры. Отдельный вопрос – обеспечение всего украинского контингента питьевой водой. Ее ежедневно привозят специальным автомобилем из одного из озер – Киву, которое входит в ряд Больших Африканских Озер (Эдвард, Виктория, Танганьика и тому подобное). Сама вода очень чистая. А после ее специальной обработки – достигается отличное качество, которое признают даже представители других контингентов. Все в порядке и с пищевым рационом. Не реже, чем раз в неделю наши миротворцы смакуют настоящий украинский борщ с пампушками.

В целом, онлайн-общение длилось более получаса. Первая попытка связи с нашими миротворцами оказалась удачной. Поэтому в будущем, офицеры Регионального медиа-центра Министерства обороны Украины в г. Львове планируют организации подобных включений с нашими военнослужащими и в Либерии, и в Косово.