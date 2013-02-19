Кабмин назначил военным академические стипендии

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны, с целью поощрения наиболее одаренных студентов, а также создания более благоприятных условий для получения молодежью высшего образования Правительством принято решение о назначении академической стипендии Кабинета Министров студентам высших учебных заведений на I семестр 2012/2013 учебного года.





Соответствующее распоряжение Кабинета Министров "О назначении академической стипендии Кабинета Министров Украины студентам высших учебных заведений" разработан Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины.

Принятие этого нормативно-правового акта стимулировать наиболее одаренную молодежь к получению высшего образования и способствовать реализации государственной политики по поддержке одаренной молодежи.

Среди студентов украинских вузов, правительственные стипендии будут получать курсант 4-го курса Харьковского университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба Роман Гунько, курсант 4-го курса Военного института телекоммуникаций и информатизации Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт" Татьяна Копчук, курсант 5-го курса Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Наталья Мартынова, курсант 3-го курса Академии военно-морских сил имени П.С. Нахимова Алексей Мартюк, курсант 4-го курса Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Олег Сульжук, курсант 5-го курса Житомирского военного института имени С.П.Королева Национального авиационного университета Евгений Шевченко.

Следует добавить, что выплата стипендии осуществляться в пределах стипендиального фонда вузов.