3 миллиона противопехотных мин будут уничтожены к 2014 году

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны, в Киеве, в помещении Офиса связи НАТО в Украине, состоялось подписание трехстороннего контракта по утилизации противопехотных мин типа ПФМ-1 (1С) между Министерством обороны Украины, Агентством НАТО по материально-техническому обеспечению и поставки (НСПА) и Государственным предприятием "Научно-производственное объединение" Павлоградский химический завод ".

Мероприятие было проведено в рамках выполнения проекта трастового фонда НАТО по уничтожению легких вооружений, стрелкового оружия, обычных видов боеприпасов и противопехотных мин типа ПФМ-1 (1С) в Украине. В нем приняли участие заместитель Министра обороны Украины Артуро Бабенко, Генеральный директор государственного предприятия "Научно-производственное объединение" Павлоградский химический завод »Леонид Шиман, руководитель Проекта НСПА в Украине Владимир Литвинчук, представители Посольства США в Украине.

"Убежден, что сегодня мы подписали важный договор по утилизации мин. Чем быстрее мы будем вести эту работу, тем быстрее мы освободим страну от избыточного вооружения. Выражаю благодарность всей команде, которая провела непростую, но достаточно эффективную работу за все это время по утилизации противопехотных мин , легких вооружений и стрелкового оружия и боеприпасов. Это достаточно ответственная задача ", - отметил заместитель руководителя оборонного ведомства.

"Хочу отметить, взятые сторонами обязательства первого этапа проекта, который начался 2006 году, мы выполнили в полном объеме. За это время утилизировано 15 тысяч тонн боеприпасов, 400 тысяч легких вооружений и стрелкового оружия, а также 1 000 переносных зенитных ракетных комплексов ", - заявил он.

Сейчас, по словам Артуро Бабенко, начинается второй этап, который продлится до 2014 года и является достаточно насыщенным. Ведь предполагается уничтожить 73 500 тонн обычных боеприпасов, 366 тысяч единиц стрелкового оружия и 3 миллиона противопехотных мин типа ПФМ-1. И это, на его взгляд, реально выполнить, поскольку все исполнители, как показала практика, работают профессионально и эффективно.

Кстати, США, как, собственно, и во время первого этапа проекта, выступают в роли ведущей державы и на втором. Другими странами-донорами этого этапа на сегодня Германия, Швейцария, Турция, Ирландия.

Европейский Союз выступает спонсором утилизации противопехотных мин. Мероприятия по привлечению средств международной технической помощи для утилизации непригодных боеприпасов, противопехотных мин и стрелкового оружия и легких вооружений (ЛОСЗ) продолжаются.

«Благодаря помощи Проекта НСПА в Украине, которым руководит Владимир Литвинчук, на утилизацию было направлено 5,5 миллиона евро. На второй этап предполагается выделить 22 миллиона. По состоянию на 1 февраля 2013 НСПА подтвердило выделение средств в сумме 100 тысяч евро на начало работ по утилизации противопехотных мин типа ПФМ-1 в 2013 году », - отметил заместитель Министра обороны Украины Артуро Бабенко.

«А высвободившиеся средства мы направляем на реформирование Вооруженных Сил и решение социальных вопросов военнослужащих и членов их семей», - заявил он.

Следует добавить, что Проект Трастового фонда Программы НАТО в Украину по уничтожению обычных боеприпасов, стрелкового оружия и легких вооружений направлен на демилитаризацию 133 тысяч тонн боеприпасов, 1,5 миллиона ЛОСЗ и оказания помощи в уничтожении 3 миллионов единиц противопехотных мин типа ПФМ-1 в течение 12 лет в четыре этапа до 2018 года.