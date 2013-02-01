Руководство ООН посетило базу украинских миротворцев в Демократической Республике Конго

Представители штаб-квартиры ООН провели осмотр инфраструктуры базового лагеря украинских миротворцев, проверили работу медицинского госпиталя первому уровню, объекты тыла и служб вооружения, осмотрели места проживания военнослужащих. Особый интерес у руководства Миссии вызвал православный храм, украинские миротворцы недавно открыли в своем лагере.

Во время брифинга, командир 18-го отдельного вертолетного отряда ВС Украины полковник Владимир Пастухов доложил о задачах Миссии ООН, которые возложены на украинский контингент и особенности их выполнения в этом регионе.

По словам Джины Касар украинские вертолетчики еще раз доказали, что они являются примером организованности и профессионализма. Почетные гости пожелали украинским миротворцам с честью выполнить все задания Миссии ООН и вернуться своевременно домой.