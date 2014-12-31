Каратель Ильич: 61-летний пенсионер пошел в армию добровольцем

Об этом пишет журналист Евгений Агарков в своем блоге на ТСН.

"Таких, как он, уже в армию не берут - призывной возраст не позволяет. Александру Ильичу пошел 61-й год. Он - старший механик-водитель - служил еще при Советском союзе в Николаевской дивизии на танках Т-54 и Т-55. Чтобы стать в ряды Вооруженных сил, Ильичу - так его зовут собратья - пришлось освоить новый танк - Т-64", - рассказывает Агарков.

"Я услышал по телевизору, что нужны механики-водители. Подумал: "Ну, давай пойду, а вдруг возьмут". За одни сутки я прошел комиссию полностью и поехал в Десну (учебный центр - ред.) переучиваться на другой танк", - говорит Ильич.

Свой танк назвал "Тимошка" - в честь покойного деда, хотя последний никакого отношения к военной профессии не имел. На броне надпись: "Кривбасс за свободный Донбасс" - это написал наводчик, говорит Ильич, но никто не был против.

Читайте такжеПредседатель Полтавского облсовета ушел добровольцем в зону АТОРаньше Ильич подрабатывал таксистом.

Большую часть жизни защитник Украины прожил в России, там сейчас живут двое его детей. Общего языка человек с ними не находит. Говорит, идеология у них совсем другая. Они даже - без всяких шуток - называют его "карателем":

"Ну, сын звонил, а потом у нас с ним были такие споры по телефону. Я с ним... телефон не беру и не хочу сейчас с ним общаться... и нет желания", - говорит боец.