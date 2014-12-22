За последние три дня армия получила более тысячи единиц нового оружия – Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Минобороны Виктория Кушнир.

В частности, она рассказала, что государственные оборонные предприятия выполняют поручение президента Украины относительно усиления обороноспособности армии.

"За минувшие трое суток Вооруженные Силы Украины получили из государственных предприятий более тысячи образцов нового и модернизированного оружия и военной техники", - сообщила Кушнир.

По ее словам, к этим образцам относится 21 радиолокационная станция, 18 гаубиц, 10 бронетранспортеров, 493 единицы нового стрелкового оружия и 500 коллиматорных прицелов.

Кроме того, за прошедшую неделю было отремонтировано 30 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, 43 единицы бронетанкового вооружения, 235 единиц автомобильной техники.

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"Также она сообщила, что "подразделения Вооруженных Сил Украины получили из арсеналов, баз и складов 9 переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла". 10 противотанковых ракетных комплексов "Фагот" и 917 единиц стрелкового оружия. 12 командно-штабных машин и 5 грузовых автомобилей", - рассказала Кушнир.

Вместе с тем за прошедшую неделю было закуплено 720 бронежилетов, 5 тыс. 500 утепленных курток, 9 тыс. 500 утепленных брюк, 4 тыс 565 пар утепленных берцев, 11 215 тыс пар валенок, 5 тыс 080 костюмов для защиты от воды, 5 тыс комплектов теплой и 30 тыс комплектов обычного нательного белья и более 7 тыс 340 тонн горюче-смазочных материалов и 6 тыс 223 идентификационных жетонов.