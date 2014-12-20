Бойцам АТО привезли "крыйивки" (фото)
В зону проведения Антитеррористической операции доставлены «крыйивки» (контейнеры-укрытия) для войск оперативного командования «Север».
Об этом сообщает на сайте Министерства обороны Украины.
Отмечается, что морские контейнеры для улучшения условий проживания и отдыха личного состава переоборудовали мастера Здолбуновского механического завода и вагонно-ремонтного депо районного центра Ривненской области.
По инициативе командующего войск оперативного командования «Север» генерал-лейтенанта Игоря Колесника конструкции уже установлены в районах базирования подразделений Сил АТО.
Читайте такжеВ Мариуполе на блокпостах начали монтаж утепленных контейнеров (фото)"Крыйивки" перекрыты древесиной и земляным валом, что обеспечивает надежную защиту от вражеских пуль и снарядов. В контейнерах-помещениях проложена электропроводка и подключены источники электропитания. А для обогрева личного состава установлены печки-«буржуйки». Это дает возможность воинам пользоваться всеми преимуществами в комфортных бытовых условиях", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что на Ривненщине активно продолжаются работы по переоборудованию еще восьми контейнеров-помещений для украинских военнослужащих в зоне АТО.