Бойцам АТО привезли "крыйивки" (фото)

Об этом сообщает на сайте Министерства обороны Украины.

Отмечается, что морские контейнеры для улучшения условий проживания и отдыха личного состава переоборудовали мастера Здолбуновского механического завода и вагонно-ремонтного депо районного центра Ривненской области.

По инициативе командующего войск оперативного командования «Север» генерал-лейтенанта Игоря Колесника конструкции уже установлены в районах базирования подразделений Сил АТО.

Читайте такжеВ Мариуполе на блокпостах начали монтаж утепленных контейнеров (фото)"Крыйивки" перекрыты древесиной и земляным валом, что обеспечивает надежную защиту от вражеских пуль и снарядов. В контейнерах-помещениях проложена электропроводка и подключены источники электропитания. А для обогрева личного состава установлены печки-«буржуйки». Это дает возможность воинам пользоваться всеми преимуществами в комфортных бытовых условиях", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Ривненщине активно продолжаются работы по переоборудованию еще восьми контейнеров-помещений для украинских военнослужащих в зоне АТО.