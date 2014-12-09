После начала действия прекращения огня прозвучал один минометный выстрел - Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам и.о. начальника Управления прессы и информации Министерства обороны Украины, полковник Валентин Буряченко.

"С 8.00 нашим войскам отдан приказ не открывать огонь, только по разрешению начальника штаба АТО. Однако в 9.15 раздался минометный выстрел в секторе "А" Луганской области. Сейчас выясняется, кто это сделал", - сказал Буряченко, отвечая на вопрос о текущей ситуации в зоне АТО.

Читайте такжеСегодня в 8.00 на Донбассе должен наступить "день тишины" - пресс-центр АТОТакже он добавил, что других случаев эскалации на востоке Украины не наблюдается.