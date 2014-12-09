После начала действия прекращения огня прозвучал один минометный выстрел - Минобороны
12:22, 09 декабря 2014Армия
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Сегодня с 8.00 украинским военным в зоне проведения антитеррористической операции отдан приказ не открывать огонь без разрешения начальника штаба АТО.
В 9:15 раздался выстрел из миномета / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам и.о. начальника Управления прессы и информации Министерства обороны Украины, полковник Валентин Буряченко.
"С 8.00 нашим войскам отдан приказ не открывать огонь, только по разрешению начальника штаба АТО. Однако в 9.15 раздался минометный выстрел в секторе "А" Луганской области. Сейчас выясняется, кто это сделал", - сказал Буряченко, отвечая на вопрос о текущей ситуации в зоне АТО.
Читайте такжеСегодня в 8.00 на Донбассе должен наступить "день тишины" - пресс-центр АТОТакже он добавил, что других случаев эскалации на востоке Украины не наблюдается.
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