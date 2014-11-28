В Одессе военные моряки презентовали фотовыставку ко Дню Вооруженных сил

- После передислокации на материковую часть весной текущего года, Украинский флот в сжатые сроки провел доукомплектование личным составом, боевое слаживание подразделений и приступил к выполнению задач по назначению, - отметил, представляя фотовыставку, начальник пресс-центра командования ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Олег Чубук. - Флот - это не только корабли и суда, но и войска береговой обороны, морская авиация, части специального назначения, боевого и тылового обеспечения, военные учебные заведения. Именно поэтому в кадре у нас, кроме моряков-надводников, еще и морские пехотинцы, водолазы, летчики, курсанты, лицеисты. Нам хотелось показать всю палитру деятельности ВМС, и мы попытались это сделать, - добавил он.

Следует заметить, что подавляющее большинство фоторабот относятся к «послекрымского» периода жизни ВМС ВС Украины. Немало героев фотографий сегодня выполняют боевые задачи или вернулись из зоны проведения антитеррористической операции. Практически все фотоработы - репортажного плана и отражают конкретные события и факты из современной истории украинского флота.