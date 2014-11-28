Семьям погибших и раненых военнослужащих АТО выплатили пособие

В течение 2014 года в Министерстве обороны проведено 18 заседаний комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с назначением и выплатой единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти), увечья или инвалидности военнослужащих и инвалидности лиц, уволенных с военной службы, о назначении единовременной денежной помощи военнослужащим, которые принимали участие в АТО, и членам их семей, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

По информации департамента финансов Министерства обороны, с начала года эта помощь назначена и выплачена 732 семьям погибших военнослужащих и 125 военнослужащим, которые получили ранения во время исполнения обязанностей военной службы в зоне АТО.

Общие расходы на выплату пособия составили 437,7 млн грн.

Выплата пособия произведена за счет средств, выделяемых из резервного фонда госбюджета.

Задержек в выплате пособия нет, выплата осуществляется по мере поступления документов, их рассмотрения и принятия Министром обороны решения о назначении пособия.