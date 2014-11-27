Международная инспекционная группа под руководством Испании проверила украинские части

Инспекторы посетили ряд воинских частей, которые дислоцируются в пределах района, который определила для инспектирования испанская сторона.

В частности, группа посетила 40 бригаду тактической авиации, 1 отдельную танковую бригаду, 72 отдельную механизированную бригаду, 95 отдельную аэромобильную бригаду ВДВ и Житомирский учебный центр.

Во время пребывания в бригаде тактической авиации, иностранные инспекторы посетили казарму и столовую бригады, пообщались с командованием, получили содержательные ответы на многочисленные вопросы, касающиеся контроля воздушного пространства в зоне ответственности, обеспеченности и подготовки пилотов, организации поисково-спасательной службы и др. Во время брифинга инспекторы подробно ознакомились со структурой и жизнедеятельностью воинской части, количеством личного состава, вооружения и военной техники.

Официальный отчет о результатах мероприятия Испания предоставит всем государствам-участникам ОБСЕ в течение двух недель. Впрочем, уже сейчас инспекторы подтвердили, что Украина полностью выполняет свои международные обязательства по Венскому документу 2011 года.