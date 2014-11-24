В Киеве обсудили состояние и перспективы развития военного образования и науки

Конференция была посвящена памяти первого начальника Военного института заслуженного работника народного образования Украины, доктора технических наук, профессора генерал-лейтенанта Жукова Сергея Анатольевича, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

В мероприятии приняли участие представители Центрального аппарата Министерства обороны Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, Департаментов отечественного оборонного ведомства, высших учебных заведений, зарубежных организаций, предприятий и учреждений, военные ученые. В адрес конференции поступили научные доклады по более 29 учреждений и организаций других стран, 335 докладов ученых, научно-педагогических работников, адъюнктов, соискателей, слушателей. Среди них: докторов наук, профессоров - 52, кандидатов наук, доцентов - 112.

Открывая пленарное заседание, начальник Военного института, заслуженный работник образования Украины, профессор генерал-майор Виктор Балабин представил участников конференции, рассказал о ее цель и порядок работы.

"Сегодняшнее пленарное заседание и конференция имеют особое значение в современных языках в которых сейчас находится наша страна и Вооруженные Силы в частности. Научный интерес к Украине со стороны большинства стран-членов ЕС и дальнего зарубежья не угасает, а становится еще больше. В условиях проведения мероприятий по сохранению независимости и территориальной целостности государства, Военный институт настойчиво работает над вопросами укрепления обороноспособности путем подготовки квалифицированных кадров по разным направлениям подготовки. Некоторые наши научные и педагогические работники, военнослужащие уже побывали в зоне проведения антитеррористической операции и их опыт внедряется в подготовку специалистов", - отметил генерал-майор Виктор Балабин.

С приветственным словом к участникам конференции и докладом «Ученые Киевского университета в решении задач повышения обороноспособности и поддержки инфраструктуры Украины» выступил проректор по научной работе Киевского национального университета им. Т. Шевченко, заслуженный работник образования Украины профессор Сергей Выжва, который обратил внимание присутствующих на особое значение конференции для дальнейшего развития военного образования и науки в Вооруженных Силах Украины.

"Ректор Университета и весь профессорско-преподавательский состав прилагать максимум усилий по решению насущных вопросов развития сферы научных интересов по вопросам национальной безопасности и обороны. Мы были, есть и будем сторонниками толерантного отношения к стран-соседей, и будем все делать для того чтобы слово науки и пера победило зло", - подытожил свое выступление Сергей Выжва.

С интересными докладами о военно-информационную интервенцию и психологию деятельности офицеров ВС выступили Директор института психологии АПН им. С. Костюка профессор Сергей Максименко, о опыт применения разработок Житомирского военного института им. С. Королева в гибридных войнах - начальник Житомирского военного института им. С. Королева Государственного университета телекоммуникаций профессор генерал-майор Юрий Донник.

Не менее практичной и дискуссионной был доклад профессора кафедры морально-психологического обеспечения деятельности войск Национального университета обороны им. И. Черняховского старшего научного сотрудника Виктора Алещенко в ходе которой были обсуждены методологические основы психологического обеспечения миротворческой деятельности военнослужащих воинских контингентов ВС.

Также состоялась работа по секциям.

Во время работы конференции были обсуждены состояние и перспективы развития военного образования и науки, вопросы организации сотрудничества в научной деятельности и подготовке научно-педагогических и офицерских кадров, апробированы результаты научных исследований.

В завершение конференции руководители секций подвели итоги работы и определили лучшие доклады и наиболее перспективные научные направления и предложения.