Начальник Генштаба ВСУ провел встречу с главой Военного комитета НАТО

Проведение указанного визита имеет цель поддержание военно-политического диалога на высшем уровне, обсуждение отдельных вопросов особого партнерства между Украиной и НАТО в оборонной и военной сферах, а также демонстрацию поддержки Украины со стороны Альянса.

Программой пребывания делегации НАТО предусматривается проведение ряда рабочих встреч представителей Альянса с руководством Совета национальной безопасности Украины, Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

С целью чествования памяти героев погибших за независимость Украины в том числе в ходе проведения Антитеррористической операции генерал К. Бартелс возложил венок к Могиле Неизвестного солдата.

Во время проведения переговоров с начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины генерал-полковником Виктором Муженко генерал К. Бартелс и члены его делегации были ознакомлены с текущей военно-политической обстановкой в Украине и ходом Антитеррористической операции в ее восточных регионах.

Представители НАТО получили информацию о предварительных выводах и опыте проведения АТО, задумки украинской стороны относительно внедрения структурных изменений в Вооруженных Силах Украины, в частности относительно реформирования системы управления, а также взглядов на определенные аспекты и перспективы военного сотрудничества.