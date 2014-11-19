Министр обороны: Совместная работа с волонтерами принесет армии только пользу

Во время мероприятия Министр обороны подчеркнул, что назначение волонтеров на должности в Минобороны и Генеральном штабе создаст необходимые предпосылки для быстрого принятия решений относительно обеспечения армии необходимым имуществом и оборудованием.

Общаясь с волонтерами Министр определил ряд первоочередных задач, которые возложены на вновь назначенных должностных лиц. Это в частности быстрый поиск качественного имущества и оборудования по выгодным ценам, участие в тендерных процедурах, контроль и организация работы продовольственного, вещевого и медицинского обеспечения Вооруженных Сил. Также, на волонтеров возложены задачи по участию в приеме и проверке качества имущества, которое будет поступать в части и подразделения.

- Убежден, что совместная работа с волонтерами принесет только пользу нашей армии, - отметил генерал-полковник Степан Полторак. - Наша с вами общая задача - обеспечить скорейшее поступление имущества к солдату, контрактнику, офицера.

В рамках совещания глава оборонного ведомства ориентировал руководителей структурных подразделений Министерства обороны и Генерального штаба на максимальное содействие волонтерам в их работе и конструктивное сотрудничество.