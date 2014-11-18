В Одессе открыт информационно-консультативный пункт по социальной адаптации военных

В церемонии открытия приняли участие представители Министерства обороны и Министерства социальной политики, командование отечественного флота, штаб-квартиры ОБСЕ и НАТО, а также оборонного ведомства Великобритании, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

Временно исполняющий обязанности первого заместителя командующего ВМС ВС контр-адмирал Игорь Тимчук поблагодарил за содействие и помощь всем, кто приобщился к делу восстановления деятельности на материковой части Украины структуры, которая с 2006 года и до весны 2014 года - момента аннексии Крыма Российской Федерацией - работала в Севастопольском гарнизоне. Контр-адмирал Игорь Тимчук выразил убеждение в том, что социальная адаптация военнослужащих является очень важным направлением работы и ее нужно обязательно поддерживать. Он также пожелал информационно-консультативного пункта Одесского гарнизона и его руководителю полковнику запаса Олегу Найде успешной деятельности.

Директор Директората НАТО по интеграции, партнерству и сотрудничеству Департамента политических дел и политики безопасности доктор Альберто Бин отметил, что за 8 лет существования в Севастопольском гарнизоне информационно-консультативного пункта по соответствующей поддержкой этой структуры обратились около 4 тысяч военнослужащих, большинство из которых прошла различные курсы переподготовки. Доктор Альберто Бин также выразил надежду, что уже в скором времени в Одесском гарнизоне благодаря функционированию в Командовании ВМС ВС информационно-консультативного пункта будет создано целостную и интегрированную систему социальной адаптации военнослужащих.