Порошенко подписал указ о повышении боеспособности армии

Соответствующий указ главы государства опубликован на президентском сайте.

В частности, решением СНБО поручено Кабинету министров пересмотреть нормы вещевого и продовольственного обеспечения личного состава военных формирований и правоохранительных органов Украины с учетом выявленных во время проведения АТО реальных потребностей; определить порядок учета захваченных или изъятых единиц вооружения и военного имущества; для совершенствования координации деятельности органов сектора безопасности и обороны и обеспечения надлежащего информационного обмена принять меры относительно создания Объединенного пункта управления при Министерстве обороны.

Правительство должно проработать вопрос повышения боеспособности соединений и частей Вооруженных Сил и Национальной гвардии, а также оптимизации их управления и логистического обеспечения за счет личного состава, вооружения и военной техники батальонов территориальной обороны Вооруженных Сил, резервных батальонов Нацгвардии, добровольческих батальонов и рот милиции специального назначения Министерства внутренних дел, говорится в документе.

Кабинета министров с участием Генеральной прокуратуры поручено проработать и внести предложения по введению специальной процедуры досудебного и судебного производства по материалам о совершении военных правонарушений; подготовить и внести законопроект по усилению ответственности за преступления против установленного порядка несения военной службы (воинские преступления). Также правительство должно принять меры относительно совершенствования процедуры предоставления органам и подразделениям Службы безопасности Украины, осуществляющими контрразведывательную деятельность и борьбу с терроризмом и посягательствами на территориальную целостность Украины, информации из баз и банков данных таможенных, налоговых и органов внутренних дел, Государственного земельного кадастра.

Кроме того, Кабинет министров вместе с СБУ и при участии Национальной академии медицинских наук (НАМН) должен утвердить военно-медицинскую доктрину; принять меры относительно создания межведомственного координационного центра по оказанию помощи пострадавшим во время АТО, по обеспечению лечения и реабилитации участников боевых действий в учреждениях здравоохранения для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и медицинских учреждениях НАМН, а также усовершенствовать систему обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора,отмечается в документе.

Читайте такжеПорошенко подписал указ, предусматривающий эвакуацию госучреждений из ДонбассаРешением СНБО поручено правительству в двухмесячный срок внести предложения по поддержке деятельности военно-патриотических организаций, общественных формирований по охране общественного порядка и государственной границы, волонтерских движений; обеспечить работу по поиску, доставке и идентификации тел военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, которые погибли во время проведения АТО; обеспечить разработку новых образцов и замену удостоверений сотрудников правоохранительных и разведывательных органов, предусмотрев усиление защиты от подделки; проработать вопрос возобновления военно-медицинской подготовки в высших медицинских учебных заведениях.

В Указе отмечается, что Генеральной прокуратуре предложено провести проверку соблюдения законов относительно состояния тылового обеспечения подразделений Вооруженных Сил, других военных формирований и материального обеспечения правоохранительных органов для выполнения ими задач в осенне-зимний период.

Министерству обороны поручено проработать в двухнедельный срок внести предложения о создании высокомобильных десантных войск как отдельного вида Вооруженных Сил.

МВД, СБУ, Министерству обороны и Администрации Государственной пограничной службы поручено принять меры в вопросах выявления и изъятия огнестрельного оружия, боеприпасов, специальных средств, взрывчатых веществ и материалов из незаконного оборота.

Кроме того, Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в месячный срок должна осуществить инвентаризацию инфраструктуры правительственной связи в Донецкой и Луганской областях, определить первоочередные потребности и представить предложения по финансированию работ по восстановлению системы в этих областях, а также провести комплекс ремонтно-восстановительных работ на объектах наземной радиотелевизионной передающей сети Донбассе, отмечается в документе.