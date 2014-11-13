Состоялась встреча Киевской ассоциации военных атташе с командованием Воздушных Сил

17:23, 13 ноября 2014
Армия
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Главной целью мероприятия было ознакомление с состоянием и перспективами развития Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

mil.gov.ua

Сегодня, 13 ноября, состоялась рабочая встреча представителей Командования во главе с временно исполняющим обязанности командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Виктором Сидашем с представителями Киевской ассоциации военных атташе, которых возглавил Председатель Киевской ассоциации военных атташе, военный атташе Федеративной Республики Германия полковник Кристиан Фархонде.

Главной целью мероприятия было ознакомление с состоянием и перспективами развития Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

После завершения брифинга гости посетили филиал Национального военно-исторического музея Украины - музея Воздушных Сил и отбыли к Военно-медицинскому клиническому центру Центрального региона, где ознакомились с условиями и процессом лечения участников АТО.

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