Херсонский военкомат закупил бракованную экипировку на 230 тысяч гривень

За них служащие областного военного комиссариата приобрели обувь и бронежилеты, и передали их в подразделения., однако через две недели швы на обуви и бронежилетах сгнили и расползлись, и они стали непригодны для использования, сообщает Голос Украины.

Проверяя документы закупок, военная прокуратура Херсонского гарнизона установила - во время заключения соглашений должностные лица не проверили, есть ли у поставщиков сертификаты соответствия на 420 берцев и 24 бронежилета.

Читайте такжеИз-за некачественных бронежилетов в Донецком аэропорту погиб офицерПравоохранители ищут производителей, а также рассматривают версию, что брак импортного производства где-то приобрели задешево, потом прикрепили к нему украинские этикетки и сбыли военному ведомству.

Военный прокурор Виталий Слободянюк рассказал, что по результатам проверки продолжается уголовное производство. Но оно начато по факту служебной халатности, а ни одному из сотрудников облвоенкомата обвинения пока не предъявили.