В Мариуполе артиллеристы задержали мужчину за попытку дискредитировать украинских военных

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

Отмечается, что на территории государственного предприятия ”Мариупольский морской торговый порт” артиллеристы задержали молодого человека, который через окно проник в одно из административных зданий.

Одежда парня был похож на ту, которую сейчас носят гражданские работники порта. ”На его же спортивной обуви снизу были прицеплены подошвы от ботинок с высокими берцами, которыми обеспечиваются военнослужащие Вооруженных Сил Украины”, - говорится в сообщении.

В ходе предварительного выяснения обстоятельств, было установлено, что задержанный гражданин когда-то работал на государственном предприятии. По причинам, которые сейчас устанавливаются, он в течение нескольких месяцев неоднократно в ночное время проникал на территорию порта и в специальной обуви оставлял следы в разных помещениях.

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”Таким образом он пытался дискредитировать украинских военнослужащих, которые привлекаются к охране морских рубежей зоны АТО”, - отметили в пресс-центре АТО.

Сейчас со злоумышленником работают правоохранительные органы, которые проверяют причастность этого гражданина Украины к террористическим организациям.