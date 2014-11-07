Бойцы Военной службы правопорядка со Львова будут выполнять задачи в зоне АТО

Провести на выполнение боевых задач личный состав прибыл лично начальник военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины генерал-майор Александр Дублян. Он сообщил, что в состав этой ротации вошли военнослужащие, которые уже отличились в ходе проведения АТО. Это они, в частности, на протяжении нескольких месяцев вместе с армейским спецназом удерживали контроль над двумя стратегическими объектами в городе Артемовск, находясь в полной изоляции. Бойцы ВСП удерживали контроль за подступами к донецкого аэропорта в населенном пункте Авдеевка.

Военнослужащие в зоне АТО будут выполнять задачи по назначению, в частности, контроль за соблюдением законности военнослужащими-участниками АТО, поддержание правопорядка на территории, подконтрольной украинским войскам и т.д.

В материально-техническом плане военнослужащие полностью подготовлены к несению службы в зимних условиях. Командование ВСП выразило искреннюю благодарность волонтерам, которые помогли полностью укомплектовать бойцов снаряжением, индивидуальными аптечками, едой и т.д. Также группа получила в подарок от волонтеров джип «Ниссан». А бронетехника, которой укомплектовано специальный отдел, оснащена антикумулятивными экранами.

Военнослужащих благословил священник Центра Военного Капелланства Курии Львовской Архиепархии Украинской Греко-Католической Церкви отец Тарас. А работники 58 Доме офицеров города Львова подготовили для воинов небольшое музыкальное приветствие.