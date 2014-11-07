Министр обороны Украины провел телефонный разговор с Министром охраны края Литвы

12:04, 07 ноября 2014
Армия
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Сегодня, 7 ноября, Министр обороны Украины генерал-полковник Степан Полторак провел телефонный разговор с Министром охраны края Литовской Республики Юозасом Олекасом.

Фото УНИАН

В ходе разговора генерал-полковник Степан Полторак проинформировал своего литовского коллегу о текущей ситуации в Украине, а также о ходе антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. Речь шла также о состоянии и перспективах сотрудничества обеих стран.

В частности относительно создания совместного подразделения «ЛИТПОЛУКРБРИГ», оказания медицинской помощи лечебными учреждениями Литвы военнослужащим ВС Украины, которые получили ранения во время АТО, проведения совместных образовательных программ, языковых курсов для военнослужащих и т.д.

Министр охраны края Литовской Республики Юозас Олекас выразил слова поддержки и заверил в готовности Литовской Республики всесторонне помогать Украине в такой чрезвычайно сложное время.

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