Министр обороны Украины провел телефонный разговор с Министром охраны края Литвы

В ходе разговора генерал-полковник Степан Полторак проинформировал своего литовского коллегу о текущей ситуации в Украине, а также о ходе антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. Речь шла также о состоянии и перспективах сотрудничества обеих стран.

В частности относительно создания совместного подразделения «ЛИТПОЛУКРБРИГ», оказания медицинской помощи лечебными учреждениями Литвы военнослужащим ВС Украины, которые получили ранения во время АТО, проведения совместных образовательных программ, языковых курсов для военнослужащих и т.д.

Министр охраны края Литовской Республики Юозас Олекас выразил слова поддержки и заверил в готовности Литовской Республики всесторонне помогать Украине в такой чрезвычайно сложное время.