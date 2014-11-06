На Днепропетровщину вернулись воины-гвардейцы, которые выполняли задачи в АТО

18:23, 06 ноября 2014
Армия
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На Днепропетровщину из зоны проведения АТО вернулись военнослужащие, которые на протяжении длительного времени героически выполняли боевые задачи на востоке Украины.

фото mil.gov.ua

В поселке Черкасское воинов-гвардейцев встречали военные собратья, супруги, матери, родные, близкие, руководители областной и местной власти, представители духовенства, волонтеры, местные жители, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

фото mil.gov.ua

На плацу соединения военнослужащих встретили с хлебом-солью, цветами и со слезами на глазах. Люди пришли с украинской символикой, флагами и плакатами. Жители аплодировали и скандировали «Герои!», «Слава Украине!», «Спасибо!». Во время короткого митинга были высказаны теплые слова благодарности.

Также все присутствующие минутой молчания почтили память погибших боевых побратимов.

фото mil.gov.ua

Как отметил командующий войсками оперативного командования «Юг» генерал-лейтенант Руслан Хомчак, подразделения с честью выполнили все задания.

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