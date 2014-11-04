В Минобороны прорабатывают проект внесения поправок в закон о люстрации

С этой целью Министром обороны Украины инициировано перед Президентом Украины - Верховным Главнокомандующим ВС Украины вопроса об освобождении от занимаемых должностей генерал-полковника Юрия Байдака Аврамовича, командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Анатолия Пушнякова Савватиевича, командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (занимал должность начальника штаба - первого заместителя Командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины с 10.05.2012 по 06.05.2014).

Также, приказом Министра обороны Украины (по личному составу) от 25.10.2014 № 647 пятеро должностных лиц освобождены от занимаемых должностей (генерал-полковник Воробьева Геннадий Петрович, первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины; генерал-лейтенант Бессараб Сергей Борисович, первый заместитель Командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины; генерал-лейтенант Дроздов Сергей Семенович, первый заместитель Командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины; генерал-лейтенант Петрушенко Николай Николаевич, главный инспектор Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины (занимал должность начальника штаба - первого заместителя командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины 09.07.2008 по 07.09.2012); генерал-майор Артеменко Артур Николаевич, начальник штаба - первого заместителя Командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 16.10.2014 № 968-Г адмирал запаса Кабаненко Игорь Васильевич, бывший первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, уволен с должности заместителя Министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции.

Стоит отметить, что выполнение требований Закона Украины «Об очищении власти» негативно влияет на выполнение боевых задач в зоне проведения антитеррористической операции на Востоке Украины.

Так, генерал-полковник Геннадий Воробьев на сегодняшний день является одним из опытнейших и профессионально подготовленных генералов Вооруженных Сил Украины. Во время пребывания на должности первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины лично руководил проведением АТО, однако, согласно Закону, уволен с должности.

В Министерстве обороны Украины с пониманием относятся к необходимости выполнения требований Закона Украины «Об очищении власти», в то же время военное сообщество обеспокоено увольнением такого количества специалистов - должностных лиц Вооруженных Сил Украины именно в то время, когда Украина находится в состоянии особого периода, втянута в вооруженный конфликт и ведет тяжелую борьбу с террористическими группировками и российскими оккупационными войсками на востоке страны.

Такое положение вещей требует реагирования со стороны руководства государства и Верховной Рады Украины относительно необходимости безотлагательно внести соответствующие изменения в Закон Украины «О очищение власти», в части, что позволяет применять нормы этого закона лишь до тех военнослужащих, участие которых в антиконституционных действиях и других правонарушениях является доказанной.

Учитывая изложенное и во исполнение поручения Министра обороны Украины генерал-полковника Степана Полторака, в Министерстве обороны прорабатывается проект внесения соответствующих поправок к отмеченному закону на ближайшем заседании новоизбранной Верховной Рады Украины, с целью сохранения высокопрофессиональных кадров органов военного управления оперативно-стратегического уровня в этот сложнейший для государственности Украины особый период реальных вызовов и угроз.

Другие мероприятия по реализации требований Закона будут осуществляться в соответствии с Порядком проведения проверки достоверности сведений в отношении применения запретов, предусмотренных частями 3 и 4 ст.1 Закона Украины «Об очищении власти», утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 16.10.2014 № 563, в сроки, определенные Планом проведения проверок в соответствии с Законом Украины «Об очищении власти», утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 16.10.2014 № 1025-р.