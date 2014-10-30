В зоне АТО вышел в свет первый номер спецвыпуска газеты «Народная армия»

– Так называемая полевая версия газеты будет тематически наполняться актуальными для солдата в зоне АТО материалами, – рассказал главный редактор Центрального печатного органа Министерства обороны Украины «Народная армия» полковник Роман Драпак. – На войне для солдат информация не менее важна, чем вода и боеприпасы. Наша задача – оперативное и всестороннее информирование военнослужащих о решениях руководства государства и Вооруженных Сил, основных событиях в стране и в армии, пропаганда передового опыта, как боевого, так и по вопросам обеспечения армии. Но на первом плане у нас всегда был и остается СОЛДАТ. Потому что все бремя войны лежит на его плечах. Мы фокусируем внимание на его тяжелой работе, мужестве и героических поступках. Спецвыпуски издания будут работать и на повышение боевого духа бойца. Мы должны рассказывать солдату и о том, что о нем каждый день молится и заботится вся страна, которая гордится им и верит в победу.

Тираж спецвыпуска «Народной армии» составляет 4000 экземпляров. Для реализации этого проекта в зону АТО прибыла выездная редакция газеты под руководством полковника Романа Драпака.

– На наших передовых позициях, блок-постах, в подразделениях обеспечения или в высвобожденных городах информационный вакуум – опасная вещь, особенно, если рассматривать этот вопрос в контексте информационного противостояния, – говорит Роман Драпак. – Поэтому наш коллектив активно работал над реализацией идеи выпуска специальной версии газеты непосредственно в зоне антитеррористической операции. Для этого мы создали передвижной полевой издательский пункт и развернули его непосредственно в зоне АТО. В целом же военные журналисты работают в зоне АТО с начала проведения операции. Мы всегда там, где наш солдат.

Первые 500 номеров уже сегодня отправлены на передовую.