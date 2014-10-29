В Киеве состоялось совещание по производству и закупке спальных мешков для военных

В совещании во главе с заместителем Министра обороны генерал-лейтенантом Александром Лищинским приняли участие представители тыла вооруженных сил, волонтерских организаций и предприятий, которые имеют производственные мощности для изготовления спальных мешков, на закупку которых выделено 6 млн грн, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

"С началом антитеррористической операции финансирование из государственного бюджета на закупку военнослужащим вещевого имущества увеличилось в десяток раз", - подчеркнул заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Лищинский. "Вместе с тем, проблема остается не решенной, ведь средства, которые выделены государством, можем использовать только в режиме мирного времени строго с требованиями действующего законодательства, под пристальным контролем правоохранительных органов. От проведения тендерных процедур заказа и поставки имущества в подразделения АТО прошло некоторое время. Благодаря волонтерам, удалось заполнить эту паузу с поставкой необходимого", - отметил Александр Лищинский.

Как отметил во время совещания советник министра обороны Юрий Бирюков, сегодня между волонтерскими организациями и оборонным ведомством налажено тесное и плодотворное взаимодействие относительно снабжения подразделений вооруженных сил имуществом и снаряжением, которое необходимо в боевых условиях. А благодаря выделенным из госбюджета средствам, привлечению отечественных промышленников и приобретенному волонтерами опыту можно эффективно и в кратчайшие сроки решать насущные проблемы. В частности, с поставкой военнослужащим, которые выполняют боевые задачи в районе проведения АТО, спальных мешков, зимней одежды, обуви и т.д.

Во время практической части представители тыла вооруженных сил и волонтерских организаций ознакомились с возможностями отечественной промышленности по изготовлению спальных мешков, обсудили с производителями вопросы относительно испытаний, стоимости и сроков изготовления.

В конце совещания представители Минобороны поблагодарили волонтеров за помощь, которую они оказывают в решении насущных вопросов военнослужащих, а промышленников - за оперативность в разработке образцов спальных мешков и готовность быстрого их внедрения в производство.