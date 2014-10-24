В Запорожье прошло мероприятие по чествованию воинов АТО

Участие в военно-патриотическом мероприятии приняли представители областной государственной администрации, общественных и религиозных организаций, личный состав облвоенкомата, районных военкоматов города, а также военнослужащие - участники АТО, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

Участники мероприятия почтили память воинов, которые отдали свою жизнь за Украину минутой молчания.

Областной военный комиссар полковник Давид Моин вручил матери военнослужащего 79-й отдельной аэромобильной бригады ВДВ ВС Украины - Ларисе Караваевой орден "За мужество" III степени, которым посмертно был награжден ее сын Сергей Шерстнев.

Также за самоотверженную ратную службу, мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности страны, верность военной присяге были награждены грамотами областного военного комиссариата военнослужащие - участники АТО.

Заместитель областного военного комиссара по работе с личным составом полковник Михаил Логвинов рассказал о мужестве и героизме воинов-запорожцев, которые отстаивают независимость и территориальную целостность государства. Офицер привел примеры образцового выполнения служебных обязанностей военнослужащими, которые были призваны по мобилизации из Запорожской области.

Во время проведения мероприятия военнослужащие боевых подразделений поделились своими воспоминаниями о пребывании на востоке Украины. А священник Украинской Православной церкви протоиерей Александр благословил военнослужащих на ратную службу во имя Украины.