Состоялось заседание Конференции национальных директоров НАТО по вооружению

Делегацию Украины возглавлял заместитель главы миссии Украины при НАТО по оборонным вопросам Виктор Корендович, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны. В работе делегации также принял участие генеральный директор Государственного концерна "Укроборонпром" Роман Романов.

Заседание состоялось под председательством заместителя Генерального секретаря НАТО по вопросам инвестиций в оборону, директора Департамента оборонных инвестиций Международного секретариата НАТО Патрика Оруа.

Во время заседания было подчеркнуто, что Конференция будет продолжать осуществлять взносы в развитие партнерства с Украиной, а также налаживание взаимодействия между оборонными ведомствами и промышленностью стран. Международная кооперация в этой отрасли является залогом обеспечения необходимых оборонных возможностей.

Справочно. Конференция национальных директоров по вооружению координирует реализацию политики НАТО в сфере развития вооружения и военной техники.

Заседания проводятся 2 раза в год, один из которых - с участием стран-партнеров. К участию в работе привлекаются высокопоставленные должностные лица, которые отвечают за формирование и реализацию политики в сфере вооружения и военной техники.