Николаевский волонтер разработал новый способ бронирования "КрАЗов"

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Шансы защитить военнослужащих от огневого поражения в таком авто растут, а обойдется тюнингованный автомобиль в сотни раз дешевле, чем приобретение нового.

Вместо того, чтобы использовать толстый металл, который является очень дорогим и тяжелым, при бронировании используется «сэндвич» с бетоном.

Читайте такжеСилы АТО в ближайшее время получат бронированные КрАЗы и медавтомобилиТехнологию разрабатывали в течение нескольких месяцев, испытали ее на прочность на военном полигоне, обстреливая из винтовок и автоматов Калашникова. В итоге пришли к выводу, что по сравнению с обычным металлом, такой «сэндвич» является значительно более надежным. Еще одно преимущество данной технологии - что вся эта броня снимается, и авто можно использовать не только в зоне конфликта.

Уже через две недели первый такой «КрАЗ» передадут артиллеристам 79 отдельной аэромобильной бригады ВДВ ВС Украины. В очереди на тюнинг стоят еще несколько машин.