Животные гораздо умнее, чем мы думаем: они могут решать головоломки, учить слова и общаться друг с другом далеко не примитивными способами.

Интеллект животных иногда может по-настоящему поражать. А некоторые способности братьев наших меньших заставляют не просто удивляться, а крепко задуматься. Возможно, не мы наблюдаем за ними, а они за нами.
Животные гораздо умнее, чем мы думаем: они могут решать головоломки, учить слова и общаться друг с другом далеко не примитивными способами.

Интеллект животных иногда может по-настоящему поражать. А некоторые способности братьев наших меньших заставляют не просто удивляться, а крепко задуматься. Возможно, не мы наблюдаем за ними, а они за нами.
Обезьяны-интеллектуалы
В десятке самых умных животных планеты первые шесть мест занимают приматы – это гиббоны, шимпанзе, орангутанги, мартышки, бабуины и гориллы. Данный список был составлен биологом Эдвардом Уилсоном. ДНК человека на 97% совпадает с ДНК орангутанов и на 99% - с ДНК шимпанзе, поэтому не удивительно, что у нас есть общие интересы. Самым умным среди приматов, по мнению ученых, является именно шимпанзе.
Обезьяны-интеллектуалы
В десятке самых умных животных планеты первые шесть мест занимают приматы – это гиббоны, шимпанзе, орангутанги, мартышки, бабуины и гориллы. Данный список был составлен биологом Эдвардом Уилсоном. ДНК человека на 97% совпадает с ДНК орангутанов и на 99% - с ДНК шимпанзе, поэтому не удивительно, что у нас есть общие интересы. Самым умным среди приматов, по мнению ученых, является именно шимпанзе.
Шимпанзе Аюму
Шимпанзе Аюму
Распорядок дня Аюму такой же, как и у 11-летних детей: есть, спать, играть и учиться
Среди шимпанзе встречаются настоящие гении, способные проходить сложные компьютерные тесты даже быстрее чем люди. Установить это удалось благодаря масштабному лабораторному проекту по изучению умственных способностей обезьян, инициированному в 1977 году профессором Тестуро Матсузавой.

Проект длился более 30 лет. В 2000 году в зоопарке при Киотском университете (Япония) родился шимпанзе Аюму, который оказался настоящим математическим гением и стал звездой всего исследования.

Распорядок дня Аюму такой же, как и у 11-летних детей: есть, спать, играть и учиться. Во время "обучения" ему необходимо правильно запоминать цифры на экране и воспроизводить порядок их расположения. Исследователи рассказывают, что шимпанзе сам приходит в лабораторию, когда хочет, и ему очень нравится учиться.
Распорядок дня Аюму такой же, как и у 11-летних детей: есть, спать, играть и учиться
Среди шимпанзе встречаются настоящие гении, способные проходить сложные компьютерные тесты даже быстрее чем люди. Установить это удалось благодаря масштабному лабораторному проекту по изучению умственных способностей обезьян, инициированному в 1977 году профессором Тестуро Матсузавой.

Проект длился более 30 лет. В 2000 году в зоопарке при Киотском университете (Япония) родился шимпанзе Аюму, который оказался настоящим математическим гением и стал звездой всего исследования.

Распорядок дня Аюму такой же, как и у 11-летних детей: есть, спать, играть и учиться. Во время "обучения" ему необходимо правильно запоминать цифры на экране и воспроизводить порядок их расположения. Исследователи рассказывают, что шимпанзе сам приходит в лабораторию, когда хочет, и ему очень нравится учиться.
Шимпанзе Аюму может запоминать место и порядок расположения набора цифр за рекордно короткое время - 60 миллисекунд - за это время человек в прямом смысле слова не успевает даже глазом моргнуть. А затем Аюму набирает эти цифры в том же порядке без единой ошибки.
Шимпанзе Аюму может запоминать место и порядок расположения набора цифр за рекордно короткое время - 60 миллисекунд - за это время человек в прямом смысле слова не успевает даже глазом моргнуть. А затем Аюму набирает эти цифры в том же порядке без единой ошибки.
Скептики, конечно, могут предположить, что Аюму просто угадывает расположение цифр, тыкая пальцем наобум. Но учёные спешат опровергнуть эту теорию, поскольку вероятность такого точного угадывания равна одному к 362 тысячам.
Скептики, конечно, могут предположить, что Аюму просто угадывает расположение цифр, тыкая пальцем наобум. Но учёные спешат опровергнуть эту теорию, поскольку вероятность такого точного угадывания равна одному к 362 тысячам.
Горилла Коко
Горилла Коко
Коко понимала около 2 000 английских слов.
Горилла Коко прославилась на весь мир благодаря своей наставнице Франсин Паттерсон, которая научила животное овладеть более чем тысячей жестов американского жестового языка амслена. Коко была способна воспринимать на слух и понимать около двух тысяч английских слов. Утверждается, что коэффициент интеллекта (IQ) Коко находился в интервале от 70 до 95.
Коко понимала около 2 000 английских слов.
Горилла Коко прославилась на весь мир благодаря своей наставнице Франсин Паттерсон, которая научила животное овладеть более чем тысячей жестов американского жестового языка амслена. Коко была способна воспринимать на слух и понимать около двух тысяч английских слов. Утверждается, что коэффициент интеллекта (IQ) Коко находился в интервале от 70 до 95.
Коко умела шутить и описывать свои чувства — грусть, недовольство. Самая известная ее шутка: она называла себя «хорошей птичкой», заявляя, что умеет летать, но потом призналась, что это шутка. Когда её партнёр, горилла Майкл, оторвал ногу у её тряпичной куклы, Коко сказала ему на языке жестов: «Ты грязный плохой туалет!». Коко прекрасно понимала, что такое прошлое и будущее.
Коко умела шутить и описывать свои чувства — грусть, недовольство. Самая известная ее шутка: она называла себя «хорошей птичкой», заявляя, что умеет летать, но потом призналась, что это шутка. Когда её партнёр, горилла Майкл, оторвал ногу у её тряпичной куклы, Коко сказала ему на языке жестов: «Ты грязный плохой туалет!». Коко прекрасно понимала, что такое прошлое и будущее.
Коко были известны такие абстрактные понятия, как «скука» и «воображение». Когда она увидела лошадь с удилами во рту, она сигнализировала «Лошадь печальна», объяснив — «Зубы». Коко сообщала, когда ей плохо, и даже могла выразить по шкале силу боли. Она также являлась одним из немногих животных, у которых есть собственные животные-компаньоны: начиная с 1984 года, Коко воспитывала котят.
Коко были известны такие абстрактные понятия, как «скука» и «воображение». Когда она увидела лошадь с удилами во рту, она сигнализировала «Лошадь печальна», объяснив — «Зубы». Коко сообщала, когда ей плохо, и даже могла выразить по шкале силу боли. Она также являлась одним из немногих животных, у которых есть собственные животные-компаньоны: начиная с 1984 года, Коко воспитывала котят.
Коко родилась 4 июля 1971 года в Сан-Франциско и большую часть своей жизни провела в городке Вудсайд в Калифорнии. Умерла утром 19 июня 2018 года во сне.
Коко родилась 4 июля 1971 года в Сан-Франциско и большую часть своей жизни провела в городке Вудсайд в Калифорнии. Умерла утром 19 июня 2018 года во сне.
Орангутанг Чантек
Орангутанг Чантек
Чантек различал такие понятия как работа и отдых, игра
Обезьяна по имени Чантек была одним из первых орангутангов, который научился языку жестов и использовал его в общении с охранниками зоопарка, куда его поместили в 1997 году.

Чантек родился в Атланте, 9 лет он прожил с антропологом Лин Майлз в Университете Теннесси в Чаттануге. Орангутан умел убирать свою комнату, мастерить. Также он знал дорогу от университета до сети фастфуда Dairy Queen. По словам наставника-антрополога, Чантек быстро мог объяснить на языке жестов, что хочет есть и пить, приучился ходить в туалет, знал, как нужно сидеть, различал такие понятия как работа и отдых, игра.
Чантек различал такие понятия как работа и отдых, игра
Обезьяна по имени Чантек была одним из первых орангутангов, который научился языку жестов и использовал его в общении с охранниками зоопарка, куда его поместили в 1997 году.

Чантек родился в Атланте, 9 лет он прожил с антропологом Лин Майлз в Университете Теннесси в Чаттануге. Орангутан умел убирать свою комнату, мастерить. Также он знал дорогу от университета до сети фастфуда Dairy Queen. По словам наставника-антрополога, Чантек быстро мог объяснить на языке жестов, что хочет есть и пить, приучился ходить в туалет, знал, как нужно сидеть, различал такие понятия как работа и отдых, игра.
Примечательно, что Чантек общался только с хорошо знакомыми людьми, а с неизвестными контактировать стеснялся.

Орангутанг, знавший язык жестов, умер в августе 2017 года. Примат страдал от болезни сердца и проходил курс лечения.
Примечательно, что Чантек общался только с хорошо знакомыми людьми, а с неизвестными контактировать стеснялся.

Орангутанг, знавший язык жестов, умер в августе 2017 года. Примат страдал от болезни сердца и проходил курс лечения.
Другие умные животные
Ни один из представителей животного мира не может сдать тест на IQ, прийти на экзамен по алгебре или написать эссе на заданную тему. Тем не менее, некоторые из видов поражают ученых своими умственными способностями. И если вы думали, что самые умные животные — это дельфины, то приготовьтесь удивляться.
Другие умные животные
Ни один из представителей животного мира не может сдать тест на IQ, прийти на экзамен по алгебре или написать эссе на заданную тему. Тем не менее, некоторые из видов поражают ученых своими умственными способностями. И если вы думали, что самые умные животные — это дельфины, то приготовьтесь удивляться.
Попугай Алекс
Попугай Алекс
Серый жако Алекс выучил английские названия более чем 80 предметов
Попугай жако по имени Алекс принадлежал специалисту по сравнительной психологии (раздел психологии, изучающий поведение животных в сравнении с психологией человека) Ирене Пепперберг, которая занималась его обучением. Она купила Алекса в 1977 году в обычном зоомагазине.

Пепперберг впервые удалось поставить эксперименты, в результате которых можно судить об уровне «языкового мышления» у попугая. В результате обучения серый жако Алекс выучил английские названия более чем 80 предметов и названия категорий «цвет», «форма», «материал». Он правильно отвечал на многочисленные вопросы, касающиеся свойств предмета, такие, как «Какого цвета шестиугольная деревяшка?».
Серый жако Алекс выучил английские названия более чем 80 предметов
Попугай жако по имени Алекс принадлежал специалисту по сравнительной психологии (раздел психологии, изучающий поведение животных в сравнении с психологией человека) Ирене Пепперберг, которая занималась его обучением. Она купила Алекса в 1977 году в обычном зоомагазине.

Пепперберг впервые удалось поставить эксперименты, в результате которых можно судить об уровне «языкового мышления» у попугая. В результате обучения серый жако Алекс выучил английские названия более чем 80 предметов и названия категорий «цвет», «форма», «материал». Он правильно отвечал на многочисленные вопросы, касающиеся свойств предмета, такие, как «Какого цвета шестиугольная деревяшка?».
Алекс умел считать, узнавал и называл написанные цифры, осознавая понятие нуля. А когда уставал от эксперимента, заявлял: «Хочу уйти». Если же возникала конфликтная ситуация, говорил: «Я извиняюсь».

Когда попугаю предлагали орех вместо желаемого банана, он утвердительно просил: «Хочу банан». Однажды, когда ему предложили болт вместо еды, он рассердился и запустил этим болтом в исследовательницу.
Алекс умел считать, узнавал и называл написанные цифры, осознавая понятие нуля. А когда уставал от эксперимента, заявлял: «Хочу уйти». Если же возникала конфликтная ситуация, говорил: «Я извиняюсь».

Когда попугаю предлагали орех вместо желаемого банана, он утвердительно просил: «Хочу банан». Однажды, когда ему предложили болт вместо еды, он рассердился и запустил этим болтом в исследовательницу.
Серый африканский попугай Алекс, знавший более 100 английских слов и умевший различать цвет и форму предметов, скончался в сентябре 2017 года в США на 32 году жизни.

Последними его словами, адресованными Ирене Пепперберг, стали: «Будь хорошей. Я люблю тебя». Предположительно, Алекс умер от сердечного заболевания.
Серый африканский попугай Алекс, знавший более 100 английских слов и умевший различать цвет и форму предметов, скончался в сентябре 2017 года в США на 32 году жизни.

Последними его словами, адресованными Ирене Пепперберг, стали: «Будь хорошей. Я люблю тебя». Предположительно, Алекс умер от сердечного заболевания.
Слон Кошик
Слон Кошик
Слон Кошик охотно поддерживает разговор, правда может произнести всего 5 слов
В южнокорейском зоопарке смотритель обучил слона пяти словам по-корейски. Слон Кошик охотно поддерживает разговор, правда может произнести всего пять слов: чоа (хорошо), аньйан (привет), анья (садись), ания (ложись) и нуо (нет).

Слона начали учить в 2004 году, когда ему исполнилось 14 лет. Тренер Кошика рассказывает, что слон жил один, потому охотно начал общаться с людьми. Теперь наставник Кошика хочет научить своего носатого подопечного целым фразам.
Слон Кошик охотно поддерживает разговор, правда может произнести всего 5 слов
В южнокорейском зоопарке смотритель обучил слона пяти словам по-корейски. Слон Кошик охотно поддерживает разговор, правда может произнести всего пять слов: чоа (хорошо), аньйан (привет), анья (садись), ания (ложись) и нуо (нет).

Слона начали учить в 2004 году, когда ему исполнилось 14 лет. Тренер Кошика рассказывает, что слон жил один, потому охотно начал общаться с людьми. Теперь наставник Кошика хочет научить своего носатого подопечного целым фразам.
Специалист Ангела Стогер, посмотревшая запись чудо-слона, сказала: «Человеческая речь имеет два важных аспекта: высоту звука и тембр. Кошик способен имитировать их оба. Это удивительно, учитывая анатомические различия между слоном и человеком».
Специалист Ангела Стогер, посмотревшая запись чудо-слона, сказала: «Человеческая речь имеет два важных аспекта: высоту звука и тембр. Кошик способен имитировать их оба. Это удивительно, учитывая анатомические различия между слоном и человеком».
Белуха Нок
Белуха Нок
Белуха Нок научилась подражать человеческому голосу по собственному желанию
Американские ученые обнаружили кита, способного имитировать человеческую речь и издавать звуки на несколько октав ниже своего диапазона. Необычная белуха по имени Нок обитает в прибрежных водах Калифорнии.

Ученые отмечают, что китообразных долгое время учили подражать голосу человека, однако это первый подобный случай, когда млекопитающее проявляет способности к мимикрии по собственному желанию. Звуки, издаваемые ею, даже смогли записать.
Белуха Нок научилась подражать человеческому голосу по собственному желанию
Американские ученые обнаружили кита, способного имитировать человеческую речь и издавать звуки на несколько октав ниже своего диапазона. Необычная белуха по имени Нок обитает в прибрежных водах Калифорнии.

Ученые отмечают, что китообразных долгое время учили подражать голосу человека, однако это первый подобный случай, когда млекопитающее проявляет способности к мимикрии по собственному желанию. Звуки, издаваемые ею, даже смогли записать.
Обнаружил разговорчивую белуху один из ныряльщиков, который, находясь под водой, услышал приказ о немедленном всплытии. Когда мужчина поднялся на поверхность и спросил, кто его позвал, он крайне удивился – никто из находившихся там людей не отдавал такой команды.

Коллеги ныряльщика предположили, что это сделал один из обитателей бассейна. После непродолжительных наблюдений они выяснили, что необычные звуки издавала молодая белуха по кличке Нок.
Обнаружил разговорчивую белуху один из ныряльщиков, который, находясь под водой, услышал приказ о немедленном всплытии. Когда мужчина поднялся на поверхность и спросил, кто его позвал, он крайне удивился – никто из находившихся там людей не отдавал такой команды.

Коллеги ныряльщика предположили, что это сделал один из обитателей бассейна. После непродолжительных наблюдений они выяснили, что необычные звуки издавала молодая белуха по кличке Нок.
Согласно теории специалистов, такую способность белуха получила, "подслушивая" ныряльщиков во время тестирования подводной связи, которое проводилось в местной акватории. Издаваемые звуки действительно по темпу и ритму отличаются от тех, какие обычно издают китообразные.

Как говорят исследователи, теперь теорию о том, что белые киты способны заучивать и воспроизводить определенные звуковые сигналы, можно считать доказанной. Впрочем, радость биологов не будет долгой – как сообщается в их докладе, после взросления особи теряют способность издавать подобные человеческой речи звуки.
Согласно теории специалистов, такую способность белуха получила, "подслушивая" ныряльщиков во время тестирования подводной связи, которое проводилось в местной акватории. Издаваемые звуки действительно по темпу и ритму отличаются от тех, какие обычно издают китообразные.

Как говорят исследователи, теперь теорию о том, что белые киты способны заучивать и воспроизводить определенные звуковые сигналы, можно считать доказанной. Впрочем, радость биологов не будет долгой – как сообщается в их докладе, после взросления особи теряют способность издавать подобные человеческой речи звуки.
Морская львица Рио
Морская львица Рио
Доказано, что морские львы умеют мыслить логически
Морские львы также относятся к животным, которые умеют мыслить логически. Семилетняя морская львица Рио доказала наличие логического мышления с помощью специальных тестов, в которых определила, что если a=b и b=c, то a=c.
Доказано, что морские львы умеют мыслить логически
Морские львы также относятся к животным, которые умеют мыслить логически. Семилетняя морская львица Рио доказала наличие логического мышления с помощью специальных тестов, в которых определила, что если a=b и b=c, то a=c.
Научившись 10 лет назад одному фокусу, морская львица по имени Рио смогла повторить его. По своей способности запоминать львица "переплюнула" даже приматов.

Морская львица Рио сумела запомнить карточку с определенной буквой или цифрой и через некоторое время указать на ее.
Научившись 10 лет назад одному фокусу, морская львица по имени Рио смогла повторить его. По своей способности запоминать львица "переплюнула" даже приматов.

Морская львица Рио сумела запомнить карточку с определенной буквой или цифрой и через некоторое время указать на ее.
Морские биологи Роналд Шустерманн и Колин Кастак из Калифорнийского университета повторили тест 10-летней давности, но уже с применением символов, доселе неизвестных львице. Все же Рио вспомнила сам принцип распознавания символов и смогла успешно повторить "фокус".

Во втором, слегка модифицированном тесте ластоногая львица должна была отличать числа от букв. Этому ее научили год назад, и как и в первом случае, она справилась без лишних раздумий.
Морские биологи Роналд Шустерманн и Колин Кастак из Калифорнийского университета повторили тест 10-летней давности, но уже с применением символов, доселе неизвестных львице. Все же Рио вспомнила сам принцип распознавания символов и смогла успешно повторить "фокус".

Во втором, слегка модифицированном тесте ластоногая львица должна была отличать числа от букв. Этому ее научили год назад, и как и в первом случае, она справилась без лишних раздумий.
По мнению ученых, морские львы нуждаются в хорошей памяти для того, чтобы различать среди морских обитателей тех, которые могут оказаться съедобными. Причем, память нужна неплохая, поскольку многие из съедобных рыб появляются в районе обитания морских львов только раз в году.

Исследователи утверждают, что способности, проявленные Рио, превосходят даже славящихся хорошей памятью макак резус. До сих пор изучающие этот вопрос ученые считали, что животные не в состоянии запомнить на долгое время правила игры или какой-либо трюк, но Рио развеяла это мнение.
По мнению ученых, морские львы нуждаются в хорошей памяти для того, чтобы различать среди морских обитателей тех, которые могут оказаться съедобными. Причем, память нужна неплохая, поскольку многие из съедобных рыб появляются в районе обитания морских львов только раз в году.

Исследователи утверждают, что способности, проявленные Рио, превосходят даже славящихся хорошей памятью макак резус. До сих пор изучающие этот вопрос ученые считали, что животные не в состоянии запомнить на долгое время правила игры или какой-либо трюк, но Рио развеяла это мнение.
Ворона Бетти
Ворона Бетти
Ворона Бетти признана умнейшей птицей в мире
Ворона Бетти из Новой Каледонии получила широкую известность в ученом мире: она стала первым после человека представителем фауны, который научился изготавливать орудия труда.

Во время эксперимента ученые отделения зоологии Оксфордского университета показывали двум воронам пищу на дне высокой и узкой стеклянной банки, а потом наблюдали, удастся ли им добраться до лакомства с помощью кусочков проволоки, разложенных поблизости. Исследователи были поражены, увидев, как Бетти сумела изготовить из проволоки предмет, который позволил ей вытаскивать из трубы лакомые куски мяса. Она даже смогла изменять форму проволоки, если она оказывалась непригодной для выполнения этой задачи. Впервые животное продемонстрировало способности, свойственные человеку.
Ворона Бетти признана умнейшей птицей в мире
Ворона Бетти из Новой Каледонии получила широкую известность в ученом мире: она стала первым после человека представителем фауны, который научился изготавливать орудия труда.

Во время эксперимента ученые отделения зоологии Оксфордского университета показывали двум воронам пищу на дне высокой и узкой стеклянной банки, а потом наблюдали, удастся ли им добраться до лакомства с помощью кусочков проволоки, разложенных поблизости. Исследователи были поражены, увидев, как Бетти сумела изготовить из проволоки предмет, который позволил ей вытаскивать из трубы лакомые куски мяса. Она даже смогла изменять форму проволоки, если она оказывалась непригодной для выполнения этой задачи. Впервые животное продемонстрировало способности, свойственные человеку.
Многие дикие животные пользуются различными предметами, обычно для того, чтобы помочь добыть себе еду, но до сих пор никто не видел подобного мастерства. По словам Алекса Касельника, преподавателя Pembroke College, изучающего модели поведения в дикой природе, это особенно удивительно, ведь речь идет о животном, которое никто этому не учил.
Многие дикие животные пользуются различными предметами, обычно для того, чтобы помочь добыть себе еду, но до сих пор никто не видел подобного мастерства. По словам Алекса Касельника, преподавателя Pembroke College, изучающего модели поведения в дикой природе, это особенно удивительно, ведь речь идет о животном, которое никто этому не учил.
В 9 из 10 попыток Бетти удавалось выловить из трубы небольшую корзинку, в которой находился кусок мяса. По словам ученых, даже шимпанзе не демонстрировали подобного умения.

"Опыты с приматами, которые являются намного более близкими родственниками человека, чем птицы, показали их неспособность к осмысленному изготовлению специальных орудий и отсутствие у них характерного для человека понимания законов физики", - констатировали исследователи.
В 9 из 10 попыток Бетти удавалось выловить из трубы небольшую корзинку, в которой находился кусок мяса. По словам ученых, даже шимпанзе не демонстрировали подобного умения.

"Опыты с приматами, которые являются намного более близкими родственниками человека, чем птицы, показали их неспособность к осмысленному изготовлению специальных орудий и отсутствие у них характерного для человека понимания законов физики", - констатировали исследователи.
Если на секунду отбросить созданную вокруг эволюционных идей шумиху, то данные наблюдений за животными показывают, что многие представители фауны не уступают, а даже превосходят шимпанзе во многих областях, а именно в своей разумности, в самосознании, в сложности общественных связей, в своих эмоциональных способностях, использовании орудий труда, а также артистических и лингвистических умениях.

Кто знает, за каким из видов будущее нашей планеты.
Если на секунду отбросить созданную вокруг эволюционных идей шумиху, то данные наблюдений за животными показывают, что многие представители фауны не уступают, а даже превосходят шимпанзе во многих областях, а именно в своей разумности, в самосознании, в сложности общественных связей, в своих эмоциональных способностях, использовании орудий труда, а также артистических и лингвистических умениях.

Кто знает, за каким из видов будущее нашей планеты.
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Автор: Вероника Кордон