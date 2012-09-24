С реди шимпанзе встречаются настоящие гении, способные проходить сложные компьютерные тесты даже быстрее чем люди. Установить это удалось благодаря масштабному лабораторному проекту по изучению умственных способностей обезьян, инициированному в 1977 году профессором

Проект длился более 30 лет. В 2000 году в зоопарке при Киотском университете (Япония) родился шимпанзе Аюму, который оказался настоящим математическим гением и стал звездой всего исследования.

Распорядок дня Аюму такой же, как и у 11-летних детей: есть, спать, играть и учиться. Во время "обучения" ему необходимо правильно запоминать цифры на экране и воспроизводить порядок их расположения. Исследователи рассказывают, что шимпанзе сам приходит в лабораторию, когда хочет, и ему очень нравится учиться.