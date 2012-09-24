Обезьяна по имени Чантек была одним из первых орангутангов, который научился языку жестов и использовал его в общении с охранниками зоопарка, куда его поместили в 1997 году.
Чантек родился в Атланте, 9 лет он прожил с антропологом Лин Майлз в Университете Теннесси в Чаттануге. Орангутан умел убирать свою комнату, мастерить. Также он знал дорогу от университета до сети фастфуда Dairy Queen. По словам наставника-антрополога, Чантек быстро мог объяснить на языке жестов, что хочет есть и пить, приучился ходить в туалет, знал, как нужно сидеть, различал такие понятия как работа и отдых, игра.