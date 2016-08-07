Местные жители рассказывали, что трехметровый крокодил был очень дружелюбным, никого не кусал и не нападал на людей, плававших в пруду. Также его называли "понимающим", потому что он всегда уходил на другой берег пруда, когда люди приходили искупаться. Гангарама даже подкармливали рисом и супом из бобов.



"Дети могли плавать рядом с Гангарамом. Он никогда ни на кого не нападал и не причинил никому вреда. Он был не крокодилом, а другом и божественным созданием, мы поклонялись ему", - поделился один из местных.