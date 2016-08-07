Некоторые животные могут прожить невероятно длинную жизнь. Мы собрали долгожителей-рекордсменов среди представителей фауны. Кто-то из них перетерпел бомбежки Второй мировой, а кто-то появился на свет еще в позапрошлом веке.
Некоторые животные могут прожить невероятно длинную жизнь. Мы собрали долгожителей-рекордсменов среди представителей фауны. Кто-то из них перетерпел бомбежки Второй мировой, а кто-то появился на свет еще в позапрошлом веке.
Попугай Чарли
Попугай Чарли
Самому старому попугаю Чарли 120 лет
Попугай ара по имени Чарли родился в 1899 году, его возраст — 120 лет. Владелец птицы — Питер Орам — купил птицу в 1965 году для своего зоомагазина. Позже Питер Орам взял птицу домой, потому что Чарли вел себя непристойно — очень любил ругаться. Есть версия, что в 1930-х годах Чарли принадлежал Уинстону Черчиллю, и именно он научил попугая брани. В 2004 году дочь Черчилля опровергла эту информацию: премьер-министр Великобритании действительно владел похожей птицей, но, по ее словам, это был вовсе не Чарли.
Самому старому попугаю Чарли 120 лет
Попугай ара по имени Чарли родился в 1899 году, его возраст — 120 лет. Владелец птицы — Питер Орам — купил птицу в 1965 году для своего зоомагазина. Позже Питер Орам взял птицу домой, потому что Чарли вел себя непристойно — очень любил ругаться. Есть версия, что в 1930-х годах Чарли принадлежал Уинстону Черчиллю, и именно он научил попугая брани. В 2004 году дочь Черчилля опровергла эту информацию: премьер-министр Великобритании действительно владел похожей птицей, но, по ее словам, это был вовсе не Чарли.
Родившийся еще в XIX веке Чарли является старейшей птицей Великобритании. Сегодня он живет в оранжерее графства Суррей. За птицей присматривает садовник Леонард Смолл, который очень привязан к Чарли. Он говорит, что с каждым днем попугай становится все сварливее и разговаривает все меньше. Садовник объясняет это преклонным возрастом птички, которому сопутствуют многие болячки.
Родившийся еще в XIX веке Чарли является старейшей птицей Великобритании. Сегодня он живет в оранжерее графства Суррей. За птицей присматривает садовник Леонард Смолл, который очень привязан к Чарли. Он говорит, что с каждым днем попугай становится все сварливее и разговаривает все меньше. Садовник объясняет это преклонным возрастом птички, которому сопутствуют многие болячки.
Раньше считалось, что самый старый попугай в Англии – это какаду Коки, возраст которого на момент его трагической кончины составлял 80 лет. Но теперь оказалось, что старше всех – сварливый Чарли. Правда, ара выглядит уже не так эффектно, как в молодости, перья у него прилично повылезали, но он остается самым бойким пенсионером среди попугаев.
Раньше считалось, что самый старый попугай в Англии – это какаду Коки, возраст которого на момент его трагической кончины составлял 80 лет. Но теперь оказалось, что старше всех – сварливый Чарли. Правда, ара выглядит уже не так эффектно, как в молодости, перья у него прилично повылезали, но он остается самым бойким пенсионером среди попугаев.
Крокодил Гангарам
Крокодил Гангарам
В Индии умер старейший крокодил, которому было 130 лет
Буквально на днях, 8 января, в Индии умер самый старый крокодил Гангарам, которому было 130 лет. Для местных жителей он был настоящим божеством, поэтому с животным прощались с особыми почестями. На похороны Гангарама пришло около 500 людей.
В Индии умер старейший крокодил, которому было 130 лет
Буквально на днях, 8 января, в Индии умер самый старый крокодил Гангарам, которому было 130 лет. Для местных жителей он был настоящим божеством, поэтому с животным прощались с особыми почестями. На похороны Гангарама пришло около 500 людей.
Индийцы организовали для крокодила роскошные похороны. К могиле, выкопанной у пруда, его довезли на тракторе, который украсили цветами и гирляндами. На "церемонию" пришли также жители соседних деревень.

Над могилой рептилии-долгожителя хотят установить статую.
Индийцы организовали для крокодила роскошные похороны. К могиле, выкопанной у пруда, его довезли на тракторе, который украсили цветами и гирляндами. На "церемонию" пришли также жители соседних деревень.

Над могилой рептилии-долгожителя хотят установить статую.
Местные жители рассказывали, что трехметровый крокодил был очень дружелюбным, никого не кусал и не нападал на людей, плававших в пруду. Также его называли "понимающим", потому что он всегда уходил на другой берег пруда, когда люди приходили искупаться. Гангарама даже подкармливали рисом и супом из бобов.

"Дети могли плавать рядом с Гангарамом. Он никогда ни на кого не нападал и не причинил никому вреда. Он был не крокодилом, а другом и божественным созданием, мы поклонялись ему", - поделился один из местных.
Местные жители рассказывали, что трехметровый крокодил был очень дружелюбным, никого не кусал и не нападал на людей, плававших в пруду. Также его называли "понимающим", потому что он всегда уходил на другой берег пруда, когда люди приходили искупаться. Гангарама даже подкармливали рисом и супом из бобов.

"Дети могли плавать рядом с Гангарамом. Он никогда ни на кого не нападал и не причинил никому вреда. Он был не крокодилом, а другом и божественным созданием, мы поклонялись ему", - поделился один из местных.
Улитка Джордж
Улитка Джордж
Гавайских тропических улиток на планете больше не осталось
Печальным известием стало то, что на днях в возрасте 14 лет умер еще один долгожитель — последняя известная миру гавайская тропическая улитка по кличке Джордж. Биолог Дэвид Сико, работавший с Джорджем, рассказал, что улитка, скорее всего, умерла от старости, так как для этих животных 14 лет — "более чем почтенный возраст".
Гавайских тропических улиток на планете больше не осталось
Печальным известием стало то, что на днях в возрасте 14 лет умер еще один долгожитель — последняя известная миру гавайская тропическая улитка по кличке Джордж. Биолог Дэвид Сико, работавший с Джорджем, рассказал, что улитка, скорее всего, умерла от старости, так как для этих животных 14 лет — "более чем почтенный возраст".
Джордж родился в результате последней попытки спасти свой вид от полного вымирания. Еще в 1997 году последние 10 известных гавайских улиток были доставлены в лабораторию Гавайского университета, чтобы попытаться увеличить их число. В результате появилось несколько потомков, но все они умерли, кроме Джорджа. Свое имя улитка получила в честь последней выжившей галапагосской черепахи на острове Пинта.
Джордж родился в результате последней попытки спасти свой вид от полного вымирания. Еще в 1997 году последние 10 известных гавайских улиток были доставлены в лабораторию Гавайского университета, чтобы попытаться увеличить их число. В результате появилось несколько потомков, но все они умерли, кроме Джорджа. Свое имя улитка получила в честь последней выжившей галапагосской черепахи на острове Пинта.
Наземные тропические улитки родом из гавайского острова Оаху, полностью вымерли в дикой природе. Это случилось, в частности, из-за другого вида — хищной улитки, которую в середине 1950-х годов завезли на Гавайи из центральной Америки для борьбы с сельскохозяйственными вредителями.
Наземные тропические улитки родом из гавайского острова Оаху, полностью вымерли в дикой природе. Это случилось, в частности, из-за другого вида — хищной улитки, которую в середине 1950-х годов завезли на Гавайи из центральной Америки для борьбы с сельскохозяйственными вредителями.
Но даже находясь в лабораторных условиях, виду не удалось спастись. 1 января 2019 года в возрасте около 14 лет скончался последний представитель гавайских тропических улиток. Но у ученых есть надежда — двухмиллиметровый кусочек ножки Джорджа, взятый для анализа в 2017 году, технически остается живым в глубокой заморозке в Сан-Диего. Биологи выражают надежду, что однажды этот кусочек позволит клонировать исчезнувший вид.
Но даже находясь в лабораторных условиях, виду не удалось спастись. 1 января 2019 года в возрасте около 14 лет скончался последний представитель гавайских тропических улиток. Но у ученых есть надежда — двухмиллиметровый кусочек ножки Джорджа, взятый для анализа в 2017 году, технически остается живым в глубокой заморозке в Сан-Диего. Биологи выражают надежду, что однажды этот кусочек позволит клонировать исчезнувший вид.
Гигантская черепаха Джонатан
Гигантская черепаха Джонатан
На острове Святой Елены живет старейшее животное на планете
На острове Святой Елены обитает самое старое из ныне живущих животных на Земле — черепаха Джонатан. Джонатану 186 лет, а на остров он попал, когда ему было 50. Это был подарок местному губернатору от его коллеги с Сейшельских островов.
На острове Святой Елены живет старейшее животное на планете
На острове Святой Елены обитает самое старое из ныне живущих животных на Земле — черепаха Джонатан. Джонатану 186 лет, а на остров он попал, когда ему было 50. Это был подарок местному губернатору от его коллеги с Сейшельских островов.
Исследователи утверждают, что животное появилось на свет в 1832 году, хотя средняя продолжительность жизни черепах — 150 лет. Тем не менее, 186-летний самец живет на острове Святой Елены с 1882 года, а первое фото Джонатана датируется 1902 годом.
Исследователи утверждают, что животное появилось на свет в 1832 году, хотя средняя продолжительность жизни черепах — 150 лет. Тем не менее, 186-летний самец живет на острове Святой Елены с 1882 года, а первое фото Джонатана датируется 1902 годом.
С этой черепахой связана забавная история. В мае 2016 года на острове Святой Елены было открытие гражданского аэропорта. Почетного жителя острова тоже решили подготовить к такому важному событию. Местный ветеринар Джо Холлинс решил устроить банный день для Джонатана, который ни разу, за годы проведенные на острове (то есть, за 134 года), не мылся. К слову, процедура черепахе понравилась.
С этой черепахой связана забавная история. В мае 2016 года на острове Святой Елены было открытие гражданского аэропорта. Почетного жителя острова тоже решили подготовить к такому важному событию. Местный ветеринар Джо Холлинс решил устроить банный день для Джонатана, который ни разу, за годы проведенные на острове (то есть, за 134 года), не мылся. К слову, процедура черепахе понравилась.
Джонатан — уникальное животное. За время проживания на острове Святой Елены черепаха видела 28 британских губернаторов. За время его жизни в Великобритании сменились восемь монархов (от Георга IV до Елизаветы II) и 51 британский премьер-министр. Если бы губернатор Сейшельских островов подарил Джонатана своему коллеге чуть раньше, он бы застал еще Наполеона (Бонапарт пребывал на острове в ссылке с 1815 и умер в 1821 году).
Джонатан — уникальное животное. За время проживания на острове Святой Елены черепаха видела 28 британских губернаторов. За время его жизни в Великобритании сменились восемь монархов (от Георга IV до Елизаветы II) и 51 британский премьер-министр. Если бы губернатор Сейшельских островов подарил Джонатана своему коллеге чуть раньше, он бы застал еще Наполеона (Бонапарт пребывал на острове в ссылке с 1815 и умер в 1821 году).
Слон Дакшаяни
Слон Дакшаяни
Самому старому слону в мире 88 лет
С лон Дакшаяни — собственность индийского религиозного сообщества Travancore Devaswom Board. Именно это животное признано самым старым слоном в мире. Но в свои 88 слон еще довольно активный и даже "работает" на некоторых храмовых праздниках индийского штата Керала.
Самому старому слону в мире 88 лет
С лон Дакшаяни — собственность индийского религиозного сообщества Travancore Devaswom Board. Именно это животное признано самым старым слоном в мире. Но в свои 88 слон еще довольно активный и даже "работает" на некоторых храмовых праздниках индийского штата Керала.
Два года назад для самого старого слона Индии устроили масштабный городской праздник. На улицах города Тривандрам долгожительницу приветствовали толпы людей. Дакшаяни была празднично украшена, также она получила звание "Бабушка-слониха".
Два года назад для самого старого слона Индии устроили масштабный городской праздник. На улицах города Тривандрам долгожительницу приветствовали толпы людей. Дакшаяни была празднично украшена, также она получила звание "Бабушка-слониха".
Многие защитники прав животных выражают свое недовольство по поводу того, что в свои 88 лет слон еще работает. Дело в том, что по законам Индии, после 65 лет слонам разрешается выходить на пенсию.
"Это жестоко. Храмы, церкви, мечети должны прекратить практику использования слонов для своих ритуалов и праздников. Тем более, в таком преклонном возрасте", - сказала активистка Мария Джейкоб.
Многие защитники прав животных выражают свое недовольство по поводу того, что в свои 88 лет слон еще работает. Дело в том, что по законам Индии, после 65 лет слонам разрешается выходить на пенсию.
"Это жестоко. Храмы, церкви, мечети должны прекратить практику использования слонов для своих ритуалов и праздников. Тем более, в таком преклонном возрасте", - сказала активистка Мария Джейкоб.
Но поскольку слон чувствует себя хорошо, его владельцы не видят угрозы для здоровья или жизни животного. И Дакшаяни успешно продолжает участвовать в городских праздниках. По словам ветеринаров, бабушка-слониха находится в отличной форме.
Но поскольку слон чувствует себя хорошо, его владельцы не видят угрозы для здоровья или жизни животного. И Дакшаяни успешно продолжает участвовать в городских праздниках. По словам ветеринаров, бабушка-слониха находится в отличной форме.
Альбатрос Уиздом
Альбатрос Уиздом
69-летняя Уиздом считается самой старой дикой птицей в мире
Впервые самку альбатроса по имени Уиздом нашли в 1956 году, тогда птице было около 5−6 лет. В 2002 году, спустя 46 лет, Уиздом была вновь обнаружена исследователями. Ученые отмечают, что птица удивительно плодовита: самка сумела произвести на свет 39 детенышей. Сейчас ей 69 лет. Уиздом считается самой старой дикой птицей в мире.
69-летняя Уиздом считается самой старой дикой птицей в мире
Впервые самку альбатроса по имени Уиздом нашли в 1956 году, тогда птице было около 5−6 лет. В 2002 году, спустя 46 лет, Уиздом была вновь обнаружена исследователями. Ученые отмечают, что птица удивительно плодовита: самка сумела произвести на свет 39 детенышей. Сейчас ей 69 лет. Уиздом считается самой старой дикой птицей в мире.
Каждый год орнитологи ждут того момента, когда Уиздом отложит яйцо, чтобы сообщить об этом всему миру. У альбатроса есть собственный фотоальбом на Flickr, где отражены самые важные вехи в её жизни, включая высиживание птенцов.
Каждый год орнитологи ждут того момента, когда Уиздом отложит яйцо, чтобы сообщить об этом всему миру. У альбатроса есть собственный фотоальбом на Flickr, где отражены самые важные вехи в её жизни, включая высиживание птенцов.
Уиздом — хорошая мама. Почти каждый год в течение уже 60 лет она откладывала яйцо на атолле Мидуэй в северной части Тихого океана в 1200 милях к северо-западу от Гонолулу (Гавайи). Высиживание яйца и дальнейшее воспитание птенца до момента его оперения занимает почти 7 месяцев.
Уиздом — хорошая мама. Почти каждый год в течение уже 60 лет она откладывала яйцо на атолле Мидуэй в северной части Тихого океана в 1200 милях к северо-западу от Гонолулу (Гавайи). Высиживание яйца и дальнейшее воспитание птенца до момента его оперения занимает почти 7 месяцев.
В то же время, Уиздом — альбатрос на все 100%: она проводит 90% своей жизни в море, где целыми днями парит над поверхностью или отдыхает на волнах, чтобы подкормиться кальмарами и икрой рыб. Как и все её сородичи, она почти каждый год возвращается туда, где родилась — на атолл Мидуэй.
В то же время, Уиздом — альбатрос на все 100%: она проводит 90% своей жизни в море, где целыми днями парит над поверхностью или отдыхает на волнах, чтобы подкормиться кальмарами и икрой рыб. Как и все её сородичи, она почти каждый год возвращается туда, где родилась — на атолл Мидуэй.
Касатка Бабуля
Касатка Бабуля
В 1967 году пожилой касатке дали прозвище "Бабуля"
Касатка Грэнни (Granny – англ. "бабуля") родилась в 1911 году. Всю жизнь она обитает в Тихом океане в естественных условиях. Впервые животное обнаружили в 1967 году в заливе Пьюджет, штат Вашингтон (США). Уже тогда касатка была в преклонном для этого вида возрасте, и ей дали прозвище "Бабуля".
В 1967 году пожилой касатке дали прозвище "Бабуля"
Касатка Грэнни (Granny – англ. "бабуля") родилась в 1911 году. Всю жизнь она обитает в Тихом океане в естественных условиях. Впервые животное обнаружили в 1967 году в заливе Пьюджет, штат Вашингтон (США). Уже тогда касатка была в преклонном для этого вида возрасте, и ей дали прозвище "Бабуля".
Учитывая годы млекопитающего, эту касатку можно назвать по праву самой старой из китообразных. Средняя продолжительность жизни особей этого вида колеблется в пределах от 60 до 80 лет. Так что эту касатку можно смело называть Бабушкой. Учитывая, что родилась она на год раньше гибели "Титаника".
Учитывая годы млекопитающего, эту касатку можно назвать по праву самой старой из китообразных. Средняя продолжительность жизни особей этого вида колеблется в пределах от 60 до 80 лет. Так что эту касатку можно смело называть Бабушкой. Учитывая, что родилась она на год раньше гибели "Титаника".
Ученые считают, что эта касатка уже неоднократно пересекла наш земной шар, поскольку разным исследователям удавалось зафиксировать Бабулю в противоположных уголках мира. По словам ученых, она проплывала 112 км в сутки. Вполне возможно, что за свое более чем 100-летнее существование животное совершило кругосветное странствование более 100 раз.
Ученые считают, что эта касатка уже неоднократно пересекла наш земной шар, поскольку разным исследователям удавалось зафиксировать Бабулю в противоположных уголках мира. По словам ученых, она проплывала 112 км в сутки. Вполне возможно, что за свое более чем 100-летнее существование животное совершило кругосветное странствование более 100 раз.
В последний раз касатку видели осенью в 2016 году. Эколог Саймон Пидкок во время путешествия по Тихому океану заметил плавник касатки и узнал по нему Бабулю. С тех пор животное не показывалось. Биологи предполагают, что она умерла от старости, так как ее возраст составлял приблизительно 105 лет.
В последний раз касатку видели осенью в 2016 году. Эколог Саймон Пидкок во время путешествия по Тихому океану заметил плавник касатки и узнал по нему Бабулю. С тех пор животное не показывалось. Биологи предполагают, что она умерла от старости, так как ее возраст составлял приблизительно 105 лет.
Аллигатор Муджа
Аллигатор Муджа
Самый старый аллигатор в мире пережил Вторую мировую
Аллигатору по имени Муджа исполнилось 82 года. Зубастое пресмыкающееся живет в зоопарке сербской столицы – Белграда. Сюда его перевезли из Германии в далеком 1937 году. За более чем 80 лет Муджа пережил три бомбардировки города, Вторую мировую войну и многочисленные катаклизмы.
Самый старый аллигатор в мире пережил Вторую мировую
Аллигатору по имени Муджа исполнилось 82 года. Зубастое пресмыкающееся живет в зоопарке сербской столицы – Белграда. Сюда его перевезли из Германии в далеком 1937 году. За более чем 80 лет Муджа пережил три бомбардировки города, Вторую мировую войну и многочисленные катаклизмы.
В 2012 году Муджа пережил операцию по ампутации ноги, когда у него обнаружили гангрену. В остальном он здоров. Аллигатора кормят 5-6 килограммами мяса один раз в неделю. Больше всего Муджа любит полакомиться пернатыми.
В 2012 году Муджа пережил операцию по ампутации ноги, когда у него обнаружили гангрену. В остальном он здоров. Аллигатора кормят 5-6 килограммами мяса один раз в неделю. Больше всего Муджа любит полакомиться пернатыми.
Муджа — миссисипский аллигатор. Этот вид обитает на юго-востоке США. Самцы достигают 4,5 м в длину и имеют массу около 200 кг. По словам ветеринаров, Муджа остается довольно активным животным и имеет все шансы прожить еще много лет.
Муджа — миссисипский аллигатор. Этот вид обитает на юго-востоке США. Самцы достигают 4,5 м в длину и имеют массу около 200 кг. По словам ветеринаров, Муджа остается довольно активным животным и имеет все шансы прожить еще много лет.
Панда Бази
Панда Бази
Панде Бази было 37 лет. В пересчете на возраст человека это более 100 лет
Бази пережила большую часть своих сверстников почти на два десятилетия – у панд в дикой природе средняя продолжительность жизни составляет около 20 лет, однако те бамбуковые медведи, которые находятся в вольерах, обычно живут дольше. Бази было 37 лет. В пересчете на возраст человека это более 100 лет.
Панде Бази было 37 лет. В пересчете на возраст человека это более 100 лет
Бази пережила большую часть своих сверстников почти на два десятилетия – у панд в дикой природе средняя продолжительность жизни составляет около 20 лет, однако те бамбуковые медведи, которые находятся в вольерах, обычно живут дольше. Бази было 37 лет. В пересчете на возраст человека это более 100 лет.
Животное обитало на территории научно-исследовательского центра в городе Фучжоу. В прошлом году на 37-й день рождения панды Бази работники центра устроили настоящую вечеринку. Целый день животному позволили лакомиться фруктовым тортом, и, чтобы именинницу было заметно издалека, надели ей на голову корону. По человеческим меркам Бази исполнилось сто лет, и за такую долгую жизнь она сменила два зоопарка и даже стала талисманом местных спортивных соревнований.
Животное обитало на территории научно-исследовательского центра в городе Фучжоу. В прошлом году на 37-й день рождения панды Бази работники центра устроили настоящую вечеринку. Целый день животному позволили лакомиться фруктовым тортом, и, чтобы именинницу было заметно издалека, надели ей на голову корону. По человеческим меркам Бази исполнилось сто лет, и за такую долгую жизнь она сменила два зоопарка и даже стала талисманом местных спортивных соревнований.
В течение последних лет Бази страдала от серьезных заболеваний – цирроза печени и почечной недостаточности. В сентябре 2017 года старейшей панды в мире не стало. В Поднебесной устроили Бази торжественные похороны, которые посетили сотни человек. По данным СМИ, церемония проходила в атмосфере, больше похожей на проводы известного в стране человека. Бази любили тысячи людей по всему миру.
В течение последних лет Бази страдала от серьезных заболеваний – цирроза печени и почечной недостаточности. В сентябре 2017 года старейшей панды в мире не стало. В Поднебесной устроили Бази торжественные похороны, которые посетили сотни человек. По данным СМИ, церемония проходила в атмосфере, больше похожей на проводы известного в стране человека. Бази любили тысячи людей по всему миру.
Бегемотиха Сьюзи
Бегемотиха Сьюзи
Самой старой бегемотихе в мире было 49 лет
Бегемот по имени Сьюзи родился в австралийском зоопарке Таронга в 1967 году. Семью годами позже животное перевезли в Аделаиду. "Титул" старейшей в мире бегемотихи перешел к Сьюзи от Берты, которая скончалась 10 июля 2017 года в зоопарке Манилы (Филиппины) в возрасте 65 лет. Сьюзи же прожила 49 лет, тогда как продолжительность жизни бегемотов в среднем составляет 30-40 лет.
Самой старой бегемотихе в мире было 49 лет
Бегемот по имени Сьюзи родился в австралийском зоопарке Таронга в 1967 году. Семью годами позже животное перевезли в Аделаиду. "Титул" старейшей в мире бегемотихи перешел к Сьюзи от Берты, которая скончалась 10 июля 2017 года в зоопарке Манилы (Филиппины) в возрасте 65 лет. Сьюзи же прожила 49 лет, тогда как продолжительность жизни бегемотов в среднем составляет 30-40 лет.
В последние годы животное страдало от ряда возрастных заболеваний. В 2017-м ее самочувствие ухудшилось, и специалисты признались, что больше не могут поддерживать состояние Сьюзи на должном уровне. Ветеринары австралийского зоопарка Аделаиды приняли решение усыпить старейшую в мире бегемотиху.
В последние годы животное страдало от ряда возрастных заболеваний. В 2017-м ее самочувствие ухудшилось, и специалисты признались, что больше не могут поддерживать состояние Сьюзи на должном уровне. Ветеринары австралийского зоопарка Аделаиды приняли решение усыпить старейшую в мире бегемотиху.
Ламантин Снути
Ламантин Снути
Снути попал в книгу рекордов Гиннеса как ламантин, который дольше всех прожил в неволе
Ламантин Снути родился в 1948 году в океанариуме в Майами. Он стал официальным талисманом округа Манатеи с 1979 года. Животное попало в книгу рекордов Гиннеса как ламантин, который дольше всех прожил в неволе. 21 июля 2017 года животному исполнилось 69 лет. К сожалению, через несколько дней после этого он скончался.
Снути попал в книгу рекордов Гиннеса как ламантин, который дольше всех прожил в неволе
Ламантин Снути родился в 1948 году в океанариуме в Майами. Он стал официальным талисманом округа Манатеи с 1979 года. Животное попало в книгу рекордов Гиннеса как ламантин, который дольше всех прожил в неволе. 21 июля 2017 года животному исполнилось 69 лет. К сожалению, через несколько дней после этого он скончался.
Ламантин жил в Музее Южной Флориды. В июле 2017 года животное погибло. Снути обнаружили в подводном помещении океанариума, которое используется для доступа к техническим системам. Вход в помещение обычно был заперт, однако крышка сломалась, и ламантин туда проник, что привело к его гибели.
Ламантин жил в Музее Южной Флориды. В июле 2017 года животное погибло. Снути обнаружили в подводном помещении океанариума, которое используется для доступа к техническим системам. Вход в помещение обычно был заперт, однако крышка сломалась, и ламантин туда проник, что привело к его гибели.
"Снути погиб в результате душераздирающего инцидента, все мы опустошены его потерей. Он был уникальным животным, у него было так много индивидуальных особенностей, что люди просто не могли не испытывать к нему притяжения", - прокомментировали в музее, где жил ламантин.

Ламантин Снути стал первым зарегистрированным рождением этого вида животного под человеческой опекой.
"Снути погиб в результате душераздирающего инцидента, все мы опустошены его потерей. Он был уникальным животным, у него было так много индивидуальных особенностей, что люди просто не могли не испытывать к нему притяжения", - прокомментировали в музее, где жил ламантин.

Ламантин Снути стал первым зарегистрированным рождением этого вида животного под человеческой опекой.
Если же не концентрироваться на именах, можно в общем назвать 5 видов животных, которые живут дольше других.

Согласно рейтингу долгожителей планеты среди животного мира по версии журнала Time, первое место заняли обитатели Северного Ледовитого и Атлантического океанов – двустворчатые моллюски Arctica islandica. Размером они не больше кулака, а прожить могут до 500 лет благодаря уникальной способности защищать свои ткани от разрушения.
Если же не концентрироваться на именах, можно в общем назвать 5 видов животных, которые живут дольше других.

Согласно рейтингу долгожителей планеты среди животного мира по версии журнала Time, первое место заняли обитатели Северного Ледовитого и Атлантического океанов – двустворчатые моллюски Arctica islandica. Размером они не больше кулака, а прожить могут до 500 лет благодаря уникальной способности защищать свои ткани от разрушения.
Другие обитатели северных морей — гренландские киты (Balaena mysticetus) — доживают до 200 лет. Они достигают в длину 18 метров и весят до 100 тонн.
Другие обитатели северных морей — гренландские киты (Balaena mysticetus) — доживают до 200 лет. Они достигают в длину 18 метров и весят до 100 тонн.
Третье место по продолжительности жизни разделили красные морские ежи (Strongylocentrotus franciscanus) — обитатели северной части Тихого океана, и гигантские черепахи с Сейшельских островов. Возраст животных достигает ста и более лет из-за того, что их теломеры (повторяющиеся последовательности ДНК, с помощью которых можно установить, насколько быстро происходят процессы старения) в отличие от человеческих, не укорачиваются со временем.
Третье место по продолжительности жизни разделили красные морские ежи (Strongylocentrotus franciscanus) — обитатели северной части Тихого океана, и гигантские черепахи с Сейшельских островов. Возраст животных достигает ста и более лет из-за того, что их теломеры (повторяющиеся последовательности ДНК, с помощью которых можно установить, насколько быстро происходят процессы старения) в отличие от человеческих, не укорачиваются со временем.
Следом в рейтинге расположились слоны и попугаи, живущие по 70 лет. Отмечено, что возраст некоторых особей совиного попугая из Новой Зеландии доходил до 90 лет. Однако есть предположение, что самое старое животное на планете еще не обнаружено.
Следом в рейтинге расположились слоны и попугаи, живущие по 70 лет. Отмечено, что возраст некоторых особей совиного попугая из Новой Зеландии доходил до 90 лет. Однако есть предположение, что самое старое животное на планете еще не обнаружено.
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Автор: Вероника Кордон