Без искушений, злобы и переедания
Все, что нужно знать о Великом посте
В самом разгаре Великий пост. Он считается важнейшим постом в церковном православном календаре и является подготовкой к главному празднику христианского мира - Пасхе. Предлагаем разобраться, как в этот период правильно питаться, настроить свое мышление и какие правила следует соблюдать.
Великий пост - самый длинный (7 недель) и самый строгий. В этом году он начался 19 февраля и продлится до 7 апреля. А уже 8 апреля 2018 года отмечается праздник Пасхи.

Понятие поста (воздержания от пищи) существует во многих религиях. Но духовной практикой пост становится лишь тогда, когда человек во время его соблюдения начинает контролировать себя: свои ощущения, мысли и действия. Осознанный подход к посту наполняет воздержание смыслом и интересом в познании самого себя.
Несколько фактов о посте
Великий пост формировался в течение нескольких столетий. По одной из версий, он родился из небольшого воздержания в еде, которое предшествовало празднику Пасхи. Продолжался этот пост от одного дня или 40 часов (полное голодание) до целой недели (седмицы).

Также возникновение Великого поста соотносят с постом, который соблюдали христиане перед крещением. В III веке было распространено обыкновение принимать крещение в пасхальную ночь, а практика поститься перед обрядом появилась еще с I века.

Это не просто период, когда христианам предписано ограничивать себя в пище и развлечениях. Это время, когда верующие должны получить очень важные жизненные уроки. Именно в Великий пост приходит понимание, что на самом деле человеку требуется не так много еды и воды, чтобы насытиться. Получается, что часто люди руководствуются своей жадностью.
Великий пост: что можно есть
Во время поста пища должна быть разнообразной, но простой
Овощи и фрукты
Вареные, тушенные, запеченные. Чем разнообразнее – тем лучше.
Каши
Готовить каши следует только на воде и без добавления масла.
Бобовые
Вместо молока и яиц - баклажаны, арахис, чечевица, соя и все растения семейства бобовых.
Великий пост: что нельзя есть
В течение поста следует отказаться от следующих продуктов:
Мясо и морепродукты
Рыба и рыбные продукты
Яйца
Молоко и молочные продукты
Сладости
Выпечка
Фаст-фуд
Алкоголь
Церковь советует христианам на время поста отказаться от всех продуктов животного происхождения: мяса, яиц, молочных продуктов.

Рыба допускается только в определенные дни, как и растительное масло и натуральное красное вино, другие спиртные напитки также не рекомендованы. Первая и последняя неделя поста - самые строгие и аскетичные. В определенные дни христиане употребляют только воду.
РЕЦЕПТЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ПОСТНЫХ БЛЮД,
которые разнообразят любое меню
ОВОЩНОЙ ХЛЕБ НА МИНЕРАЛКЕ
Мука пшеничная 4 стакана
Овощи (любые отваренные овощи) 1 стакан
Вода минеральная (газированная)
Соль

Приготовление:

Для приготовления овощного хлеба на минералке можно использовать любые овощи. Их нужно отварить и измельчить в блендере или пропустить через мясорубку. После этого нужно смешать стакан измельченных овощей с примерно 4 стаканами муки и замесить упругое тесто.

После этого разбавить полученное тесто минеральной водой. Добавлять минералку по чуть-чуть и месить. Тесто должно получиться довольно мягким, но в то же время, чтобы его можно было раскатать. Полученную массу нужно разделить на несколько равных кусков и раскатать каждый в овал, толщиной пару миллиметров. Полученные лепешки выложить на противень и выпекать при температуре 225 градусов примерно 10 минут до золотисто-коричневых пятнышек. При этом лепешки должны сильно раздуться.

Готовый овощной хлеб на минералке нужно смазать сливочным маслом и подавать горячим!

ПАКОРЫ — ОВОЩНЫЕ ОКОРОЧКА
Мука пшеничная 1 стакан
Перец черный молотый 1 ч. л.
Куркума 1 ч. л.
Зелень петрушки (мелко порубленная) 1 ст. л.
Сода пищевая 1/2 ч. л.
Соль 1 1/4 ч. л.
Вода 3/4 стакана
Овощи (тонкие ломтики любых свежих овощей (цветная капуста, картофель, болгарский перец, баклажан и т.д.) 10-15 шт.
Масло растительное для обжаривания

Приготовление:

Приготовить тесто. Для этого нужно смешать вместе муку, соль, соду, зелень и специи. Затем добавить воду и смешать все компоненты венчиком до получения однородной массы.

После этого подготовить овощи: нарезать тонкими ломтиками. Окунуть овощи в тесто, чтобы они полностью покрылись им, и жарить на среднем огне до золотисто-коричневой румяной корочки.

Промокнуть пакоры – овощные окорочка – салфеткой, выложить в тарелку и подавать на стол.
СПАГЕТТИ ИЗ ОВОЩЕЙ
Картофель
Морковь
Кабачoк
Томаты консервированые
Специи
Зелень
Лук
Масло растительное

Приготовление:

Овощи для приготовления спагетти нужно порезать соломкой или натереть на терке для корейских салатов. Затем лук обжарить на растительном масле (можно лук не обжаривать, а сразу все овощи тушить). Выложить на сковороду овощи, порезанную зелень, чеснок. Посолить и поперчить.

Залить водой так, чтобы она была на уровне овощей, но не покрывала их. Затем нужно добавить половину маленькой банки консервированных помидор, предварительно порубленных. Затем закрыть спагетти из овощей крышкой и тушить на среднем огне до готовности 20-25 минут.
МАКРУД
Крупа манная 1 кг
Финики (без косточки) 1 кг
Корица (молотая)
Цедра апельсина
Масло растительное ( + для фритюра) 250 г
Вода 1/2 стакана
Сода 1/2 ч. л.

Приготовление:

Для макруда нужно мелко порезать финики. Затем смешать их с корицей и цедрой апельсина или лимона. Манку высыпать в миску. Добавить разогретое масло. Хорошо все перемешать. Добавить теплую воду, тщательно перемешать. Раскатать полученное мягкое тесто в пласт толщиной 0,5 см. Сверху выложить начинку.

Затем свернуть рулетом и порезать его на кусочки. Обжарить в хорошо разогретом масле, после чего выложить на салфетку, дать стечь маслу. Макруд полить теплым медом и подавать.
Если возникают сомнения, стоит ли поститься или нет, лучше проконсультироваться с врачом. Пост нельзя соблюдать людям, имеющим заболевания желудочно-кишечного тракта, а также беременным женщинам.
Врачи убеждены, что даже во время временного перехода на растительный рацион очищается кровь, сосуды, обновляются клетки, кожа становится чистой, происходит омоложение организма. Причем первые изменения наступают уже на 11-13 день.

Медики утверждают, что пост - это в определенной мере стресс для организма, но это хороший, положительный стресс, который запускает механизмы адаптации и активизирует иммунную систему. Например, за это время полностью восстанавливаются эритроциты. А благодаря нормализации функции поджелудочной железы улучшается пищеварение и метаболические процессы, а также снижается уровень холестерина в крови.
Пост - это уникальная возможность очистить организм. Когда прекращается поток пищевой нагрузки, освобожденной от необходимости переваривать пищу, организм избавляется от шлаков, накопленных во время процессов жизнедеятельности
— Юрий Нечипоренко,
заведующий отделением народной и нетрадиционной медицины
Центрального клинического госпиталя Государственной пограничной службы Украины
По наблюдению врачей, пост является фактором, который нормализует деятельность сердечно-сосудистой системы. Ведь включаются резервные механизмы, которые не могли работать при избытке пищи, поэтому улучшается состояние не только пищеварительной системы, но и гемодинамика, в результате чего нормализуется давление. Это будет заметнее, если во время поста свести к минимуму употребление соли. Ведь повышение давления - это одно из проявлений общего нарушения метаболизма в организме.

Также диетологи советуют - даже если нет поста, раз в 10 дней стоит устраивать разгрузочные в плане пищи дни.
Пост - не сжигание лишних калорий, а сжигание плохих мыслей и слов
Пост – это время духовного очищения. Поэтому необходимо придерживаться и определенного поведения: нельзя употреблять алкогольные напитки, максимально ограничить увеселительные и развлекательные мероприятия, а также выходы в свет. В Великий пост нельзя венчаться, на время поста рекомендуется отказ от интимной близости. Также в этот период необходимо избегать раздражительности, обид, злости и осуждения.
И очень важно знать, что время поста предназначено для раздумий, и неправильно воспринимать его как несколько недель ограничений, за которыми последует изобильное чревоугодие.

Как говорят отцы церкви: главная идея здесь заключается в том, чтобы научиться не "есть" друг друга.
Неделя перед Пасхой
Последней неделей Великого поста является Страстная Седмица. Дни Страстной седмицы называют Великими.

В Великий понедельник необходимо подготовить свое жилье – помыть, почистить, покрасить. В Великий вторник готовится одежда и гладится белье. В Великую среду необходимо завершить все хозяйственные работы. Следует полностью убрать дом, избавиться от мусора. Также в этот день заготавливаются яйца для писанок и крашанок, нужно подготовить все необходимое для их росписи.

На Великий четверг (Чистый четверг) приходится наибольшее число обрядов, примет и действий. В этот день пекут традиционные куличи. Кулич – не просто праздничный хлеб, он символизирует тело Христа. Перед тем, как приступить к выпечке, нужно помолиться. Также необходимо подготовить тело к Пасхе – хорошо вымыться.

В Великую пятницу нельзя абсолютно ничего кушать, запрещается петь песни и слушать музыку, стирать, шить, резать. Великая суббота – самый хлопотный день для хозяек. Нужно все приготовить, сварить, в этот день делают писанки и раскрашивают яйца.

В Великое воскресенье наступает один из важнейших праздников христиан - Пасха.