ПАКОРЫ — ОВОЩНЫЕ ОКОРОЧКА
Мука пшеничная 1 стакан
Перец черный молотый 1 ч. л.
Куркума 1 ч. л.
Зелень петрушки (мелко порубленная) 1 ст. л.
Сода пищевая 1/2 ч. л.
Соль 1 1/4 ч. л.
Вода 3/4 стакана
Овощи (тонкие ломтики любых свежих овощей (цветная капуста, картофель, болгарский перец, баклажан и т.д.) 10-15 шт.
Масло растительное для обжаривания
Приготовление:
Приготовить тесто. Для этого нужно смешать вместе муку, соль, соду, зелень и специи. Затем добавить воду и смешать все компоненты венчиком до получения однородной массы.
После этого подготовить овощи: нарезать тонкими ломтиками. Окунуть овощи в тесто, чтобы они полностью покрылись им, и жарить на среднем огне до золотисто-коричневой румяной корочки.
Промокнуть пакоры – овощные окорочка – салфеткой, выложить в тарелку и подавать на стол.