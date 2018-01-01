Великий пост формировался в течение нескольких столетий. По одной из версий, он родился из небольшого воздержания в еде, которое предшествовало празднику Пасхи. Продолжался этот пост от одного дня или 40 часов (полное голодание) до целой недели (седмицы).



Также возникновение Великого поста соотносят с постом, который соблюдали христиане перед крещением. В III веке было распространено обыкновение принимать крещение в пасхальную ночь, а практика поститься перед обрядом появилась еще с I века.



Это не просто период, когда христианам предписано ограничивать себя в пище и развлечениях. Это время, когда верующие должны получить очень важные жизненные уроки. Именно в Великий пост приходит понимание, что на самом деле человеку требуется не так много еды и воды, чтобы насытиться. Получается, что часто люди руководствуются своей жадностью.

