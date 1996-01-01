Готовиться к возможной новой волне беженцев из Афганистана украинские власти начали еще в августе, когда талибы захватили Кабул. В опубликованном СМИ письме министра внутренних дел Дениса Монастырского к премьер-министру Денису Шмыгалю говорилось о пяти тысячах потенциальных искателей убежища в Украине. Но в пунктах временного содержания попросту нет столько свободных мест. Поэтому в начале сентября Министерство юстиции предложило выделить три закрытые колонии для их размещения. Речь идет о Черниговской исправительной колонии №44, Черкасской колонии №62 и колонии в Кременчуге №69. Эти ожидания не оправдались, и Государственная миграционная служба на запрос Радио Свобода подтвердила, что только 370 граждан Афганистана, прибывшие эвакуационными рейсами, попросили защиты в Украине.
Украина не оказывает финансовой поддержки соискателям убежища, предлагая разве что расселение в пунктах временного содержания беженцев или пунктах временного содержания иностранцев, объясняет правозащитница Виктория Нестеренко, которая в частности помогает эвакуированным в Украину афганцам. По ее словам, также отсутствуют и программы социализации, например, изучения языка, оказания медицинской помощи, обеспечения одеждой, устройства детей в садик или школу.
Что касается детей Омара, то их будущее также не определено. Трое сыновей школьного возраста не могут начать обучение в Украине, пока не решится вопрос с их документами. Та же история со старшей дочерью Бехиштой, не успевшей получить диплом медика в Афганистане из-за прихода к власти талибов с их ультраконсервативным толкованием ислама, а также младшей дочерью Хатерой, учившейся на архитектора-строителя. Вдобавок к этому дети не владеют ни русским, ни украинским языками. Впрочем, в Одессе Хатера уже нашла для себя занятие – преподает в воскресной школе для афганских детей, обучая их родному языку и традициям.