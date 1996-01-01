Уроженец Кандагара Сайед Омар Шах Амир переехал в Украину в 2016 году, а семью перевез в августе 2021-го, когда власть в Афганистане захватили талибы. Он рассказывает свою историю, гостеприимно принимая журналиста УНИАН в двухкомнатной одесской квартире, которую семья арендует после вынужденной эмиграции. К нашей беседе присоединяются и другие недавние беженцы из Афганистана, которых пригласил Омар.



Омар - пуштун, представитель самого многочисленного и доминирующего в Афганистане этноса. С ним мы разговариваем на русском. Хотя, кроме родного языка пушту и дари – второго государственного языка в Афганистане, он знает хинди, пакистанский и английский, на который периодически переходит в ходе разговора.



Еще до распада СССР Омар учился на летчика-истребителя, летал на чехословацком учебно-боевом самолете L-39 Albatros. После того, как талибы в 1996 году захватили власть, устроился охранником в Международный комитет Красного Креста, но вскоре переквалифицировался в инженера-строителя. После шести лет работы в этой сфере Омар перешел в Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, где проработал до 2015 года.

