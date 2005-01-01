Согласно полученным результатам, вес печени крыс, вдыхавших аэрозоль IQOS, был значительно выше, чем у тех, которые «курили» сигареты. У них было обнаружено и больше признаков острого повреждения печени. Однако, ученые упустили, что крысы, вдыхавшие аэрозоль IQOS, приняли на себя более высокие дозы никотина, чем те, которые употребляли сигаретный дым. Как оказалось, дневная доза испарений электронного девайса была эквивалентна более чем ста сигаретам. Тогда как группа грызунов, которые «обдавались» горючим дымом, потребляла значительно меньшее количество.
Таким образом, изменения в размере и структуре печени, о которых заявили исследователи, связанны с уровнем никотина и не свидетельствуют о гепатотоксичности IQOS. Они лишь отражают адаптацию организма к высоким уровням воздействия никотина. При этом, эти изменения полностью обратимы.