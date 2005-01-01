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Ли и Хамлинг провели исследование, которое было опубликовано в медицинском журнале «BMC Medicine» в 2009 году, но не получило достаточного внимания. Они подсчитали количество американских мужчин в возрасте 35 лет и старше, которые умерли в 2005 году от болезней, связанных с курением. В общей сложности, от раковых заболеваний, вызванных курением, умерло около 105 тысяч мужчин. Вывод исследователей заключался в том, что, если бы никто из этих людей никогда не курил, а вместо этого использовал бездымный табак (RRP-девайсы), погибло бы около тысячи человек. А потом им сказали: «Эй, это не очень интересно. Что, если бы абсолютно каждый американский мужчина использовал альтернативные средства доставки никотина?». Исследователи пришли к выводу, что при таком сценарии погибло бы две тысячи человек. Это доказывает, насколько велика разница между рисками от курения и рисками от бездымного табака,