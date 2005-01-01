Разрушители мифов:
10 заблуждений о системах нагрева табака
Разрушители мифов:
10 заблуждений о системах нагрева табака
На фоне растущей популярности электронных альтернатив сигаретам распространение получило и множество мифов об их влиянии на здоровье. Такая информация основывается на некорректных данных исследований с ошибками в методологии, проведенных порой даже самыми авторитетными организациями.
Цикл материалов проекта «Мир бросает курить» посвящен тому, как курение стало одной из самых популярных в мире привычек, какова природа никотиновой зависимости и научным разработкам, призванным снизить вред, причиняемый здоровью. В пятом материале читайте об основных заблуждениях, связанных с электронными системами нагрева табака и реальных доказательствах уменьшения вреда при их использовании.
Инновационная категория продуктов сниженного риска (с англ.: reduced risk products – RRP) стала ответом ученых в поисках менее вредных альтернатив сигаретам. По данным аналитической компании ECigIntelligence, только в 2018 году мировой рынок RRP оценивался более чем в 8,6 миллиардов долларов, и он продолжает расти.
В связи с этим ученые активно проводят исследования о влиянии RRP-девайсов на организм человека. Данные многих исследований свидетельствуют, что продукты сниженного риска несут меньший вред для здоровья в сравнении с тем вредом, что вызывает сигаретный дым. Однако, как и в других областях науки, существует ряд «псевдо»-исследований, которые часто по ошибке принимаются за правду. Журналисты, публикующие статьи на их основе, вводят в заблуждение курильщиков, и, в конечном счете, это оказывает влияние на уровень общественного здоровья. По причине нехватки качественной информации курильщики отказываются рассматривать электронные альтернативы, продолжая подвергаться влиянию вредных веществ и токсичного дыма.
Рассмотрим наглядные примеры подобных «страшилок» на примере системы нагрева табака IQOS производства международной табачной корпорации Phillip Morris International (PMI).
В первом полугодии 2019 года количество пользователей IQOS в мире насчитывало свыше 11 миллионов человек, из которых около 70 % полностью отказались от курения сигарет.
В апреле 2019 года IQOS стала первой из систем нагревания табака, получившей разрешение Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) на продажу в США. Ранее на этом рынке были доступны только электронные сигареты и вейпы. FDA разрешило продажи IQOS, поскольку это «соответствует целям защиты общественного здоровья».
МИФ 1. В системе IQOS табак горит так же, как и
в обычных сигаретах
Принцип работы IQOS следует из названия категории – электронная система нагрева табака. Это значит, что устройство исключает процесс горения.

Обработанный специальным раствором табак нагревается до 300-350 градусов по Цельсию. В результате выделяется никотиносодержащий аэрозоль, который по вкусовым качествам напоминает сигарету, но содержит до 90-95% меньше вредных веществ.
Аэрозоль исключает образование дыма, смол (продуктов горения) и выделение токсических веществ, что позволяет минимизировать риски для здоровья. Для сравнения, температура горения обычных сигарет составляет 700-900 градусов по Цельсию.
МИФ 2. Аэрозоль так же вреден для здоровья человека, как и сигаретный дым
С начала 21 века в изучение технологии нагрева табака было вложено свыше 6 миллиардов долларов. Для исследований и разработок компанией PMI был создан специальный R&D центр Cube в Швейцарии, где работают больше 400 ученых из разных областей со всего мира.
R&D центр Cube в Швейцарии
Уже более 10 лет в исследовательском центре изучается переход на системы нагрева табака и их воздействие на потребителя в сравнении с продолжением курения. Сперва было доказано снижение уровня вредных и потенциально вредных веществ в аэрозоле. В среднем, уровни канцерогенных, мутагенных и токсических веществ в аэрозоле снижены на 90-95% в сравнении с дымом сигареты, которая используется в научных целях (3R4F). Согласно результатам лабораторных исследований, наблюдается снижение токсичности аэрозоля в среднем на 90% и снижение влияния на потребителя в клинических исследованиях. Все это в сравнении с продолжением курения. При этом, эффект при переходе на систему нагрева табака на показатели развития заболеваний, связанных с курением, максимально приближен к эффекту от отказа от курения. Это проявляется в изменениях «маркеров» заболеваний, связанных с курением, и в уровне токсических веществ в организме у тех, кто использует IQOS на протяжении 6 месяцев и тех, кто на 6 месяцев совсем отказался от курения.
Аэрозоль является предметом и независимых исследований. Так, анализ FDA показал, что концентрация угарного газа в аэрозоле является безопасной – не выше, чем в атмосферном воздухе. А содержание других вредных веществ – формальдегида, бензопирена и акролеина значительно ниже (пример: акролеин – на 89-95%, формальдегид – на 66-91%), чем в сигаретном дыме.

Если говорить о веществах, которые есть в аэрозоле, но нет в сигаретном дыме, то их всего 4. Они были выделены производителем в рамках оценки аэрозоля для подачи в FDA. Но, поскольку уровни этих веществ ничтожно малы, в отчете FDA указано следующее:
После рассмотрения предоставленных токсикологических данных, снижение вредных и потенциально вредных веществ подтверждает преимущество для курильщиков, которые полностью перейдут на IQOS… Хотя некоторые вещества обладают генотоксичными или цитотоксичныими свойствами, они представлены в очень малых дозах, а их потенциальное влияние нивелируется снижением количества и уровня вредных продуктов горения, содержащихся в сигаретах.
МИФ 3. IQOS опасен для печени
Не так давно группа исследователей, которые оценивали влияние IQOS на здоровье, поставили опыты на крысах. В течение 90 дней они подвергали часть грызунов воздействию аэрозоля, часть – обдавали дымом сигарет. Контрольная группа дышала чистым воздухом.
Согласно полученным результатам, вес печени крыс, вдыхавших аэрозоль IQOS, был значительно выше, чем у тех, которые «курили» сигареты. У них было обнаружено и больше признаков острого повреждения печени. Однако, ученые упустили, что крысы, вдыхавшие аэрозоль IQOS, приняли на себя более высокие дозы никотина, чем те, которые употребляли сигаретный дым. Как оказалось, дневная доза испарений электронного девайса была эквивалентна более чем ста сигаретам. Тогда как группа грызунов, которые «обдавались» горючим дымом, потребляла значительно меньшее количество.

Таким образом, изменения в размере и структуре печени, о которых заявили исследователи, связанны с уровнем никотина и не свидетельствуют о гепатотоксичности IQOS. Они лишь отражают адаптацию организма к высоким уровням воздействия никотина. При этом, эти изменения полностью обратимы.
МИФ 4. При использовании IQOS фильтр от табачных стиков горит и выделяет токсичные вещества
Фильтр в стиках необходим для того, чтобы охлаждать аэрозоль, выделяемый при нагреве табака, до комфортной для вдоха температуры, и убирать из него излишек влаги. Состоит он из трех элементов: двух ацетатных колец, которые закрепляют главную часть, состоящую из полилактида.
Сырье для производства полилактида – полимолочная кислота, которая добывается из кукурузного крахмала или сахарного тростника. Этот материал биоразлагаем и используется в медицине.

Когда аэрозоль проходит через фильтр, биополимерная пленка под влиянием горячей влаги уплотняется и немного темнеет – это обычная реакция полилактида на тепловое воздействие. При температуре 50-60°С происходит его затвердевание, а плавиться он при температуре больше 150°С (тогда вдыхаемый аэрозоль был бы очень горячим, как кипяток). Однако, многие задаются вопросом – не выделяет ли при этом фильтр вредные вещества?
Согласно результатам исследования, проведенного учеными Барбарой Дэвис, Моник Вильямс и Прю Талбот с кафедры молекулярной, клеточной и системной биологии Калифорнийского университета, при использовании устройства полилактидная пленка горит и выделяет токсичное вещество – формальдегид цианогидрин. Он причиняет вред здоровью даже в маленьких концентрациях. В ходе исследования ученые нагрели фильтр отдельно от стика в печи до 100 градусов по Цельсию и обнаружили выделение химиката, который при попадании в печень разлагается на формальдегид и цианид. Однако, дополнительных проверок своих выводов они не проводили.
Так как никакие вещества, которые использованы в производстве фильтра, не могут трансформироваться в формальдегид цианогидрин, компания PMI повторила исследование по вышеописанной методологии, но с применением более прогрессивных технологий. В результате в компании доказали, что пик стандарта формальдегид цианогидрина был не там, где его обнаружили ученые. Это свидетельствует, что полилактидный фильтр не может стать источником выделений ядовитого вещества. И это, не учитывая факта, что при использовании IQOS фильтр не может нагреваться до 100 градусов по Цельсию. Температура выделяемого аэрозоля в разы ниже – иначе его невозможно было бы вдыхать.
МИФ 5. IQOS вызывает легочные заболевания,
как и вейпы
«Болезнь вейперов», всколыхнувшая осенью США, возникает в результате попадания в легкие горячих маслянистых испарений. Было доказано, что они могут образовываться при использовании электронных сигарет и вейпов, в которых использовались некачественные жидкости (подделки или «с рук»). Результаты этих исследований были опубликованы на сайте Департамента здравоохранения американского штата Нью-Йорк.
Ученые пока не пришли к единому мнению, какие именно вещества приводят к легочной недостаточности в результате использования электронных сигарет. Но большинство экспертов допускают, что проблемы со здоровьем могут быть вызваны вдыханием тетрагидроканнабинола (ТГК) – основного действующего вещества марихуаны – и витамина Е ацетата, добавляемого в некоторые жидкости с ТГК. Это маслянистый химикат, представляющий собой синтетическую форму витамина Е. Безопасно его использовать в пищевых добавках и кремах для кожи, но не вдыхать. Таким образом, в зоне риска оказываются люди, использующие нелицензированные жидкости для вейпинга, которые могут содержать значительно большее количество вредных веществ.
В свою очередь, технология «heat not burn»
(с английского: «нагревает, но не сжигает») в системах нагрева табака предусматривает использование обработанного табака, а не никотиносодержащих жидкостей. А витамин Е ацетат не используется ни в одном из продуктов компании.
МИФ 6. Системы IQOS ненадежны и могут взорваться, как и вейп-устройства
Системы нагрева табака проходят много этапов технического контроля, как в Европейском Союзе, так и в Украине. В устройствах контролируется уровень нагрева и проверяются характеристики литий-ионных батарей. Все изделия выполнены в соответствии с требованиями ЕС по электробытовым приборам.
Таким образом, опасаться стоит только не сертифицированных устройств – эта проблема связана с отсутствием контроля над модификацией изделий.
МИФ 7. Аэрозоль IQOS приводит к пассивному курению так же, как и сигареты
В исследованиях в центре Cube используются роботы, которые регулярно «вдыхают» испарения от электронных устройств. Это позволяет оценить содержание вредных веществ в аэрозоле. Также ученые обрабатывают парами искусственно выращенные легочные ткани человека, что позволяет оценить реальные риски для здоровья.

Было доказано, что аэрозоль IQOS не приводит к пассивному курению за счет того, что при нагревании стика не выделяются частички дыма (причина пассивного курения). А выделяемый аэрозоль – это результат испарения глицерина, который растворяется в воздухе.
Глицерин – это влагоудерживающая пищевая добавка, которая, согласно данным из открытых источников, разрешена во всех странах мира и используется в производстве продуктов: печенья, конфет, газированных напитков. Это вещество входит и в состав обычных сигарет. Глицерин известен своими увлажняющими свойствами и используется в медицине и фармакологии. Его нередко добавляют в состав растворов для ингаляции при кашле. Как известно, ни одно из этих веществ не приводит к пассивному курению. Именно потому электронные системы не влияют на качество воздуха, и их можно использовать во многих общественных местах.
МИФ 8. IQOS – попытка табачных корпораций получить сверхприбыли за счет продажи стиков, которые стоят как самые дорогие сигареты, но, при этом, акциз на них меньше
Сейчас пачка стиков HEETS стоит примерно столько же, сколько и пачка самых дорогих сигарет. При этом, согласно нынешнему украинскому законодательству, IQOS не приравнивается к сигаретам. Поэтому акциз на стики меньше, чем акциз на табак. В таком случае, за счет чего формируется цена? Высокая стоимость объясняется сложностью производства и количеством инвестиций, вложенных в новый продукт. Табак, который используется в стиках для систем нагрева, не похож на сигаретный. Кто-то утверждает, что это не табак. Другие говорят, что это целые табачные листья. Однако, ошибаются и те, и другие.
Внутри – табак – но для производства стиков отбираются лучшие листья. Они должны быть эластичными, умеренной плотности, не пораженными болезнями и вредителями. Поэтому всего 13% ежегодного урожая табака соответствует необходимым критериям качества.
После сушки листьев из них отбирают только мякоть, без прожилок и веточек. Это необходимо для того, чтобы табак размололся равномерно, а стик одинаково нагревался со всех сторон и давал стабильный вкус. Измельченный табак увлажняют глицерином и пропиленгликолем, что необходимо для образования аэрозоля. В результате производитель получает кашицу, которую затем раскатывает, спрессовывает, подсушивает и нарезает на тонкие пластины. Сложность производства стиков и инвестиционные вложения производителя стоят за их сегодняшней ценой.
Сушка табака на заводе
К слову, компания PMI не исключает, что в обозримом будущем вовсе откажется от производства классических сигарет, полностью перейдя на реализацию систем нагрева табака. Об этом свидетельствует и обновленная миссия компании – создание будущего без сигаретного дыма.
МИФ 9. Запах от аэрозоля IQOS так же въедается в одежду и мебель, как и сигаретный дым
Аэрозоль IQOS обладает специфичным запахом. Но он значительно менее резкий, чем в сигаретах, и, что самое главное, быстро рассеивается и выветривается. В противовес сигаретам, его частички не въедаются в волосы, одежду и обивку мебели. Потому устройство можно использовать дома и в офисе, не выходя на улицу.
МИФ 10. IQOS не вызывает зависимости
IQOS является альтернативой курению сигарет и предназначен для совершеннолетних курильщиков, которые не могут или не хотят полностью бросить, но стремятся уменьшить вред для своего здоровья. В то же время, следует помнить, что система нагрева табака содержит никотин, а потому использовать ее следует только тем людям, у которых уже есть зависимость и они не мотивированы отказаться от курения. Поэтому, если вы не курите – не начинайте. Если курите – бросайте. А если не бросаете – уменьшайте вред путем использования альтернативных продуктов.
Согласно исследованиям, при использовании электронных систем нагрева табака снижается уровень выделения вредных веществ, уровень влияния токсичных веществ на потребителя и устраняется дискомфорт для окружающих, вызываемый табачным дымом. Потому электронные девайсы выполняют социальную функцию и позитивно отражаются на общественном здоровье.

Однако, «плюсы» от перехода на альтернативные продукты видят далеко не во всех странах. В ряде государств по-прежнему действует система ограничений, а реализация электронных девайсов и табачных стиков либо запрещена (как, например, в Таиланде, Сингапуре, Катаре, Брунее, Бразилии), либо усложняется введением ряда бессмысленных мер. К примеру, в Австралии перед приобретением RRP-девайса покупателю необходимо предъявить…рецепт от врача. При этом, сигареты можно купить без разрешения доктора.
Есть и государства, в которых продукты сниженного риска облагаются высоким налогом. По этому сценарию пошла Грузия. За последние два года государство ужесточило требования к продаже любых табачных изделий и приравняло системы нагрева табака и электронные сигареты к обычным. В результате компаниям стало невыгодно поставлять продукцию на грузинский рынок. Соответственно, купить системы нагрева табака и стики к ним в Грузии невозможно. Продаваемые стики чаще всего являются контрабандой из соседней Армении. Это приводит к сомнительному качеству продукции и значительным потерям бюджета от недополученных налогов.
Украина пытается идти по схожему пути. В Верховной Раде рассматривают несколько законопроектов, призывающих поднять акциз на продажу стиков для электронных систем нагрева табака в несколько раз. В свою очередь, это приведет к многократному увеличению цены. Утверждение высоких ставок акцизного налога на такую категорию продуктов будет тормозить движение в направлении уменьшения вреда от курения и полностью противоречит практически единому для развитых стран подходу к классификации табака для нагревания.
При этом, политика повышения акцизов на табачную продукцию приведет не к сокращению количества курящего населения, а к росту контрабанды, как это наглядно демонстрирует опыт Грузии.

Куда разумнее было бы перенять опыт развитых европейских и азиатских государств, в которых применяется политика пропорционального регулирования: наиболее опасные продукты делаются наименее доступными, и наоборот. Такой подход приводит к постепенному отказу населения от курения и улучшению общественного здоровья.
Ли и Хамлинг провели исследование, которое было опубликовано в медицинском журнале «BMC Medicine» в 2009 году, но не получило достаточного внимания. Они подсчитали количество американских мужчин в возрасте 35 лет и старше, которые умерли в 2005 году от болезней, связанных с курением. В общей сложности, от раковых заболеваний, вызванных курением, умерло около 105 тысяч мужчин. Вывод исследователей заключался в том, что, если бы никто из этих людей никогда не курил, а вместо этого использовал бездымный табак (RRP-девайсы), погибло бы около тысячи человек. А потом им сказали: «Эй, это не очень интересно. Что, если бы абсолютно каждый американский мужчина использовал альтернативные средства доставки никотина?». Исследователи пришли к выводу, что при таком сценарии погибло бы две тысячи человек. Это доказывает, насколько велика разница между рисками от курения и рисками от бездымного табака,
- отмечает доктор Брэд Роду, профессор медицины в Университете Луисвилля (американский штат Кентукки) и председатель кафедры исследований снижения вреда от табака.
Напоминаем, что переход на системы нагрева табака и прочие RRP-продукты не является альтернативой полному отказу от курения. Никотин вреден для вашего здоровья и вызывает привыкание.
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Проект подготовлен при участии Филип Моррис Украина
Авторы: Надежда Бурбела, Вероника Кордон