Супругу Ярослава Мудрого долгое время россияне назвали своей святой. Однако команда авторов фильма развенчивает этот миф.

В новой части исторического детектива Акима Галимова "Таинственные манускрипты" на "1+1", ставшего продолжением документального цикла "Украина. Возвращение своей истории" показали сенсационные факты о том, кем на самом деле была супруга Ярослава Мудрого.

На протяжении веков существовали тайные группы людей, которые создавали для украинцев параллельную реальность. 400 лет ими руководил один центр. Архив репрессивных органов ЦК Компартии Украины рассекретили только в прошлом году. За делом одного этнографа начали открываться масштабные фальсификации истории.

Авторы фильма выясняли, почему убивали тех, кто собирал по деревням народные обряды.

Также авторы фильма провели масштабное расследование того, кем на самом деле была жена Ярослава Мудрого, которую россияне назвали своей святой, и где она похоронена.

Кроме того, в фильме дается ответ на вопрос о том, откуда был родом Илья Муромец. Авторы собрали команду ученых, которые впервые за 1000 лет раскрывают историческую аферу.

Фильм производится управлением оригинальных форматов 1+1 Production.

Сценарист и соведущий – Руслан Шарипов, режиссер фильма – Татьяна Шовкун, оператор – Екатерина Гуцол, сценарист – Владимир Омельченко.

Исполнительный продюсер – Станислав Зурахов.