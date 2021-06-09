37-летняя жительница провинции Гуатенг родила 10 детей, побив мировой рекорд малийки, родившей девятерняшек.
Об этом пишет IOL.
В ночь на 8 июня Госиаме Тамара Ситхоле родила семь мальчиков и трех девочек с помощью кесарева сечения. Она была на 29-й неделе беременности.
Изначально врачи обнаружили на УЗИ шестерых детей, однако позже увидели еще двоих. В ночь родов оказалось, что женщина носит под сердцем 10 детей.
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Дети проведут следующие несколько месяцев в инкубаторе. Госиаме вместе с мужем растят шестилетних близнецов.
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