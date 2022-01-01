Еще одним ее преимуществом является способность длительное время храниться в высушенном виде.

Исследователи в Токио разрабатывают вакцину "мечты" против COVID-19, которая обеспечивает пожизненную эффективность.

По данным ученых, создание вакцины с пожизненной эффективностью может привести к огромной финансовой экономии во всем мире и дать преимущество в борьбе с коронавирусом, пишет The Japan Times.

Вскоре после начала пандемии, в начале 2020 года, Мичинори Кохара, заслуженный следователь в Токийском столичном институте медицинских наук, заинтересовался, возможно ли разработать вакцину на основе испытанной противооспенной вакцины, которая помогла миру искоренить смертельную болезнь.

Читайте такжеЗакрытые города, отмененные фейерверки: из-за "Омикрона" мир ограничил новогодние празднованияПоэтому в апреле 2020 года Кохара приступил к разработке рекомбинантного вируса осповакцины, содержащего спайковый белок вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19.

Хотя вакцины против COVID-19 с информационной РНК, разработанные компаниями Pfizer Inc., BioNTech SE и Moderna Inc., успешно предотвращают тяжелые заболевания и смерть, количество нейтрализующих антител значительно снижается через шесть месяцев после вакцинации, что делает необходимым применение бустеров, особенно против варианта "Омикрон".

Напротив, вакцина, работу над которой возглавляет Кохара, может производить мощные нейтрализующие антитела в течение недели после прививки и вызывать самый сильный клеточный иммунитет среди всех вакцин, говорит он. Это было бы важно, поскольку ни одна из доступных в настоящее время вакцин против COVID-19, похоже, не обеспечивает долгосрочную защиту.

"Характеристики этой вакцины в том, что она может индуцировать антитела и пожизненный иммунитет. Одна прививка вакцины сохраняет свою эффективность более 20 месяцев, и нет другой вакцины, которая могла бы добиться такого эффекта", - рассказал ученый.

Кохара также говорит, что вакцина имеет преимущество с точки зрения побочных эффектов в то время, как опасения по поводу высокой температуры и миокардита, особенно у молодых мужчин, сдерживают кампанию вакцины COVID-19.

Еще одним преимуществом вакцины является ее способность длительное время храниться в высушенном виде при комнатной температуре, что было бы особенно полезно для развивающихся стран с тропическим климатом.

Напомним, страны Европы и США продолжают фиксировать рекордные показатели суточной заболеваемости коронавирусом. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус назвал происходящее цунами, которое спровоцировало пересечение двух штаммов - "Дельты" и "Омикрона".

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