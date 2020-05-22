Washington Post: Новый скандал вокруг Украины и Байдена - это охота на призраков

Республиканцы пытаются использовать целый комитет Конгресса как предвыборный инструмент Трампа.

"Мой вопрос простой: почему все так занервничали?", - сказал сенатор-республиканец Рон Джонсон, защищая решение своего комитета затребовать документы о Хантере Байдене и его работе на украинскую энергетическую компанию Burisma.

"Если там ничего нет, мы это и выясним. Но если что-то все же есть, американский народ должен об этом узнать", - добавил он.

"А я бы спросила следующее: насколько глупыми вы нас считаете?" - пишет на страницах Washington Post обозреватель Рут Маркус.

Во-первых, новый скандал вокруг Украины и расследование против сына экс-вице-президента США стоят того, чтобы переживать. И пандемия - первая причина для этого. Комитет по вопросам внутренней безопасности и правительственных дел, который гордо называет себя "главным надзорным органом Сената", имеет сейчас более важные задачи, чем преследовать сына бывшего вице-президента.

Читайте такжеWashington Post: Пленки Деркача напоминают грязь против Клинтон перед выборами в 2016 году

"Я могу вспомнить целый ряд вопросов, которые имеют больший приоритет. Например, провал в организации адекватных поставок средств личной защиты или возможностей проводить тесты. Или угроза иностранного вмешательства в выборы. Масштабная атака президента Трампа против генеральных инспекторов, которые должны были бы помогать конгрессменам выполнять свою надзорную функцию. Но нет, сенатор Джонсон, вы занимаетесь Burisma", - пишет обозреватель.

Другая вещь, которая вызывает или должна была бы вызвать тривогу, - это использование комитета Конгресса в качестве инструмента предвыборной кампании. Где была встревоженность Республиканской партии до того, как Байден объявил о запуске своей президентской кампании? Ее не существовало. Надзор Конгресса очень важен. И панель Джонсона была образцом двухпартийной консолидации и эффективности. Но эта роль стала жертвой партийных желаний.

Обозреватель Washington Post пишет, что повестка в адрес демократической лоббистской фирмы была не обязательной. Ведь фирма говорила, что готова передать все материалы без скандальных движений. Но что именно "американский народ должен знать" о Хантере Байдене и Украине?

Читайте такжеThe Guardian: Трамп рискует оказаться за решеткой за давление на Украину и другие нарушения

Он точно работал в совете директоров Burisma и получал большие деньги за небольшую работу из-за поста его отца. Очевидно, ему не стоило соглашаться на эту должность. И Байден-младший признал это. Но лихорадочное утверждение союзников Трампа о том, что в этой истории был какой-то тайный обмен услугами, в ходе которого бывший вице-президент давил на правительство Украины, требуя увольнения Генпрокурора ради закрытия дела против Burisma, оказалось пустым. Это фактическая закономерность в отчаянном поиске скандала.

Джонсон попытался превратить жалобы демократов на политическое голосование по повестке в деле о Байдене и Украине в доказательство правильности курса расследования. В эфире Fox News он говорил о "шипении" политических оппонентов.

"Очевидно, мы здесь затронули болевую точку", - сказал Джонсон.

Автор также напоминает, что Джонсон не проявлял такую решимость в борьбе за "право общества знать" во время рассмотрения дела об импичменте Дональда Трампа. Во время дебатов в Сенате на тему допроса свидетелей, таких как бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, любознательность Джонсона где-то исчезла.

Читайте такжеWashington Post: Трампа оправдали, но скандала вокруг Украины еще не конец

"Это дело об импичменте должно закончиться как можно скорее. Свидетели только затянут его, не давая нам реальную информацию, которая нам действительно нужна", - говорил он.

Но это было тогда. Теперь речь же о Байдене. Новая приверженность республиканцев к расследованиям Конгресса пользовалась бы большим доверием, если бы администрация Трампа не старалась так сильно демонтировать парламентский надзор, игнорируя запросы демократов в Палате представителей об информации. И если бы команда президента не подавала иски в суд против решений Конгресса выдать повестку об истребовании финансовых записей Трампа.