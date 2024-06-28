Хотя Трамп в ходе дебатов наговорил много лжи и неточностей, однако в итоге это вряд ли имело значение - плохое выступление Байдена затмило все.

Джо Байден и Дональд Трамп провели первые в этом году дебаты в преддверии президентских выборов в США 2024. Как пишет Business Insider, для Байдена это была авантюра с высокими ставками, призванная исправить его положение в глазах избирателей, поскольку нынешний президент уступает своему сопернику в большинстве опросов.

Однако дебаты прошли для Байдена ужасно, отмечает издание. Особенно слабо президент выглядел в начале дебатов.

"Отвечая на первый вопрос модератора CNN Джейка Таппера, который касался экономики, Байден, казалось, задыхался. Он торопливо начал перечислять факты, невнятно произнося и время от времени пропуская слова", - отмечает издание, добавляя, что временами Байден также произносил бессмысленные фразы.

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Хотя с течением дебатов Байден становился энергичнее, а его голос стал чуть менее хриплым - но его ответы все так же оставались невнятными.

При этом, пишет BI, Трамп эффективно воспользовался слабым выступлением Байдена, сохраняя спокойный вид и оставаясь дисциплинированным, время от времени подкалывая президента.

"Я действительно не знаю, что он сказал в конце этого предложения", - комментировал Трамп. "Думаю, он тоже не знает, что сказал".

Издание отмечает, что хотя сам Трамп в ходе дебатов наговорил много лжи и неточностей, однако в итоге это вряд ли имело значение - плохое выступление Байдена затмило все.

Бывший старший советник Белого дома при Обаме Дэвид Аксельрод, анализируя дебаты, высказал очень резкие замечания.

"Я думаю, было ощущение шока от того, как он выступил в начале дебатов", - сказал Аксельрод в эфире CNN, пытаясь отдать должное Байдену за то, что он затронул такие вопросы, как аборты, - "Как звучал его голос - в начале дебатов он казался немного дезориентированным. По мере того как дебаты продолжались, он становился сильнее, но к тому времени, я думаю, паника уже началась".

Какие последствия будут иметь дебаты для Байдена

И Байден, и Трамп согласились на еще одни дебаты 10 сентября, однако Байдену придется хорошенько подумать, стоит ли участвовать в них, считает BI. С одной стороны, это может быть возможность исправить плохое впечатление от первых дебатов, однако с другой стороны это может стать еще одной демонстрацией слабости.

Также демократы уже заговорили о возможности смены Байдена на выборах. Есть несколько демократов, которые уже давно рассматриваются как потенциальные альтернативы Байдену, если он решит отказаться от участия в выборах. Но пока неясно, решится ли на это президент и столкнется ли он с подобными призывами внутри своей партии.

Дебаты Байдена и Трампа

Президент США Джо Байден и экс-президент и кандидат на пост американского лидера Дональд Трамп провели первые теледебаты перед выборами нового главы Штатов. Участники успели обменяться оскорблениями и высказаться о возрасте друг друга.

При этом выступление Байдена вызвало множество негативных отзывов в Интернете и среди сторонников президента, из-за его тихого голоса и несвязности ответов..

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