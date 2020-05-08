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Мир отмечает годовщину окончания Второй мировой войны (фоторепортаж)

12:08, 08 мая 2020
Мир
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REUTERS

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В связи с этим во многих европейских странах прошли мероприятия, посвященные 75-ой годовщине окончания Второй мировой войны. В частности, чествование ветеранов прошло в Берлине.

Напомним, День памяти и примирения посвящен памяти жертв Второй мировой войны и примирению между странами-участниками. Дни памяти отмечаются ежегодно 8 и 9 мая начиная с 2005 года.

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