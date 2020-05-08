Мир отмечает годовщину окончания Второй мировой войны (фоторепортаж)

8 мая - первый из двух дней памяти и примирения.

Сегодня, 8 мая, отмечается первый из двух дней памяти и примирения, посвящённых памяти жертв Второй мировой войны.

Читайте также"Конец Второй мировой войны не принес свободу народам": страны Балтии осудили советский режим

В связи с этим во многих европейских странах прошли мероприятия, посвященные 75-ой годовщине окончания Второй мировой войны. В частности, чествование ветеранов прошло в Берлине.

Напомним, День памяти и примирения посвящен памяти жертв Второй мировой войны и примирению между странами-участниками. Дни памяти отмечаются ежегодно 8 и 9 мая начиная с 2005 года.