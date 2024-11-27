80-летний отставнй генерал-лейтенант Кит Келлог предложил план, который включает замораживание линий фронта и ​​принуждение Киева и Москвы переговорам.

Дональд Трамп может назначить на должность специального представителя по Украине Кита Келлогга, отставного генерал-лейтенанта, который представил ему "мирный план" по прекращению войны. Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

Как пишет издание, в случае его избрания 80-летний Келлог, вероятно, сыграет центральную роль в попытке разрешить конфликт.

В настоящее время специального посланника по конфликту нет, но, как уверяют источники, Трамп, скорее всего, создаст эту должность.

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В то же время на эту должность претендует также Ричард Гренелл, бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки Трампа. При этом один из источников, осведомленных о возможном назначении Келлога, сказал, что Гренелл по-прежнему выглядит фаворитом.

Кит Келлог и "мирный план" для Украины

Кит Келлог был начальником штаба Совета национальной безопасности Белого дома во время президентства Трампа в 2017–2021 годах и советником по национальной безопасности тогдашнего вице-президента Майка Пенса.

Келлогг разработал свой "мирный план" для Украины вместе с Фредом Флейтцем, который также занимал пост начальника штаба Совета национальной безопасности при Трампе. Этот план включает замораживание линий фронта и ​​принуждение Киева и Москвы переговорам.

Согласно предложенной стратегии, США должны были сказать Украине, что она получит больше американского оружия только в том случае, если вступит в мирные переговоры. В то же время США должны предупредить Москву, что любой отказ от переговоров приведет к увеличению поддержки США для Украины. Членство Украины в НАТО было бы снято с повестки дня на ближайшее будущее.

Ранее Reuters сообщал, что Трамп планирует назначить спецпосланником по войне России в Украине своего бывшего начальника разведки Ричарда Гренелла, который высказывался за создание "автономных зон" в качестве способа прекращения войны, а также заявил, что не будет поддерживать вступление Украины в НАТО.

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